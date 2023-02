Od początku wojny przez Warszawę przejechał ponad 1 mln uchodźców z Ukrainy

Stołeczny ratusz podał informację, że od 24 lutego 2022 r. przez Warszawę przejechało ponad 1,1 miliona uchodźców z Ukrainy. W pierwszych dniach wojny do miasta codziennie zgłaszało się nawet 40 tysięcy osób poszukujących pomocy. Obecnie około 7 tysięcy uchodźców dociera do stolicy każdego tygodnia, z czego prawie wszyscy - ok. 95 proc. kontynuuje swoją podróż.

Obecnie w stolicy wciąż przebywa ponad 100 tys. obywateli Ukrainy. Według oficjalnych danych wśród mieszkańców Warszawy wciąż jest ponad 104 tys. obywateli Ukrainy, wśród nich 17 tys. to młodzież i dzieci, uczęszczające do miejskich placówek oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W stołecznych szpitalach przez ostatnie 12 miesięcy urodziło się 359 dzieci ukraińskich.

W 2022 roku Warszawa przeznaczyła 52 mln zł na pomoc uchodźcom tylko ze środków samorządowych.

W stolicy z dnia na dzień od rosyjskiej inwazji uruchomiono punkty informacyjne oraz ośrodki pobytowe dla uciekających przed wojną Ukraińców. 8 z nich wciąż działa i mieszka tam ponad 1,8 tys. osób. "Wszyscy przebywający w nich uchodźcy poza zakwaterowaniem mają zapewnione także całodzienne wyżywienie" - podkreślił ratusz, dodając, że dodatkowo mogą oni skorzystać ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego, a dzieci dodatkowo z zajęć wspierających ich rozwój oraz stan zdrowia psychicznego. Dzięki współpracy z UNICEF w miejskich ośrodkach pomocy społecznej zostało zatrudnionych 45 pracowników socjalnych, 25 asystentów rodziny oraz 20 pracowników, którzy pomagają na co dzień obywatelom Ukrainy.

W najtrudniejszym momencie kryzysu uchodźczego z pomocą ruszyli także warszawiacy

Na początku wojny, od 26 lutego do 31 maja 2022 roku, uchodźcy korzystali z darmowych przejazdów komunikacją publiczną. Według danych z Zarządu Transportu Miejskiego pomiędzy punktami pobytowymi i informacyjnymi przewieziono ponad 156 tys. osób.

W najtrudniejszym momencie kryzysu uchodźczego z pomocą ruszyli także warszawiacy. Organizowali zbiórki żywności, odzieży, ale także udostępniali swoje domy i mieszkania Ukraińcom w potrzebie. Wielu mieszkańców zaangażowało się również w wolontariat – łącznie ponad 12 tys. osób.

W związku z napływem Ukraińców Warszawę wspierały organizacje pomocowe, takie jak: Norwegian Refugee Council, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, World Central Kitchen i UNHCR.

Z pomocy społecznej w Warszawie skorzystało blisko 50 tys. uchodźców

Do dziś uchodźcy objęci są pomocą społeczną. Skorzystało z niej dotychczas blisko 50 tys. uchodźców.

W pierwszych miesiącach wojny prezydent Warszawy powołał Dom Odbudowy Ukrainy (DOU). "To inicjatywa, która wspiera ukraińskie samorządy w trudnym wojennym czasie w zabezpieczaniu zabytków i miejsc o znaczeniu historycznym" - wyjaśnił ratusz.

W pierwszych miesiącach wojny stołeczny konserwator wraz z partnerami zorganizował zbiórkę i wysyłkę materiałów i sprzętu gaśniczego. Posłużyły one do zabezpieczania zabytków przed ostrzałem i dalszymi uszkodzeniami. W tej chwili wysyłane są generatory prądu.

DOU kontaktuje się z przedstawicielami służb konserwatorskich ukraińskich miast np. z Charkowa, Chersonia, Dniepru, Kijowa, Lwowa, Łucka, Mikołajowa i Odessy. Dzięki środkom przyznanym przez Radę Warszawy zakupiono i zamontowano 50 okien w zniszczonej atakami, zabytkowej bibliotece w Czernihowie.

Już 15 marca 2022 r. przy ul. Marszałkowskiej 77/79 uruchomiono punkt dla osób z Ukrainy. "Uchodźcy mogą się tam zarejestrować, szukać ofert pracy, i szkoleń, a wykwalifikowani pracownicy punktu posługują się językiem ukraińskim lub rosyjskim" - przekazał ratusz. Od początku działania punktu do 31 grudnia 2022 r. zarejestrowano 5 561 osób, z czego 4 871 to kobiety (88 proc.). Wśród rejestrujących się od początku dominują osoby z wykształceniem wyższym (61 proc. ogółu), druga duża grupa to osoby z wykształceniem średnim (33 proc.). Uchodźcy w 42 proc. deklarują znajomość języka polskiego i w 34 proc. znajomość języka angielskiego.

Uchodźcom z Ukrainy pomagano w znalezieniu pracy

Deklarowane preferencje zawodowe wszystkich zarejestrowanych obywateli Ukrainy obejmują branże: gastronomia (kelnerzy, bariści, kucharze, pomoc kuchenna), fryzjer/kosmetyczka, sprzątanie (w tym hotelarstwo), handel/sprzedaż (w tym sprzedawcy, kasjerzy), logistyka (pakowacze, magazynierzy, wykładanie towaru), produkcja – prace proste, specjaliści – branża IT, usługi opiekuńcze (opieka nad dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi).

Również warszawska kultura solidaryzuje się z narodem ukraińskim i wspiera osoby, które znalazły schronienie w Polsce. W marcu 2022 r. ogłoszono program "Stypendia interwencyjne" dla twórców. Jednorazowe stypendia w wysokości do 5 tys. zł były wypłacane artystom z Ukrainy, których wojna zmusiła do opuszczenia rodzinnych stron.

Miasto wspólnie ze Staromiejskim Domem Kultury przystąpiło także do programu "Cash for work", czyli interwencyjnego zatrudniania uchodźców z Ukrainy w instytucjach kultury. Było to możliwe dzięki wsparciu Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – realizatora programu. Dzięki tej współpracy pod koniec ubiegłego roku 70 osób, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny, zaczęło stałą pracę w warszawskich instytucjach kultury. To aktorzy, choreografowie, artyści, menedżerowie kultury.

Kryzys uchodźczy wpłynął także na wydarzenia artystyczne

Wieloletnie finansowanie na lata 2023-2025 w konkursach festiwalowych otrzymali organizatorzy Ukraina Festiwal Filmowy oraz Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. A przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstał Solidarny Dom Kultury "Słonecznik". Z kolei warszawski Teatr Druga Strefa od początku wojny bardzo aktywnie wspiera twórców z Ukrainy, dając im swoją przestrzeń i możliwość zabrania głosu oraz zaprezentowania swojej twórczości.

W związku z rocznicą stołeczne instytucje zapraszają na specjalne wydarzenia. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy organizuje 24 lutego o godz. 18 Forum Europa-Ukraina: Kultura i opór. A magazyn "Frieze" we współpracy z Solidarnym Domem Kultury "Słonecznik" oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na wydarzenie "Formy oporu. Rozmowa o tym, jak uratować ukraińską sztukę i kulturę".

Teatr Druga Strefa zaprasza 24 lutego na wznowienie spektaklu "Modlimy się, żeby wszystko było dobrze", który jest wstrząsającym zapisem pierwszych dni konfliktu w Ukrainie. 25 lutego zostanie pokazany spektakl "Noc Helvera". Oba przedstawienia wyreżyserował Sylwester Biraga.

W związku z obchodami rocznicowymi jedno z najbardziej eksponowanych miejsc w stolicy – skarpa przy warszawskiej Nike – będzie przypominać o toczącej się wojnie w Ukrainie. Napis #NieZapominajmy obsadzono tam bratkami w kolorach ukraińskiej flagi. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

