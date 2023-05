Od piątku startują Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Setki obiektów można obejrzeć za darmo

Polska rakieta podbije wszechświat? Zaawansowane prace trwają Polska firma SpaceForest pracuje nad rakietą suborbitalną Perun, która może zmienić oblicze badań w środowisku mikrograwitacyjnym. Rakietą można wysłać ładunek o wadze do 50 kg na wysokość 150 km, a dzięki wielokrotnemu użyciu i naprowadzeniu z powrotem za pomocą kontrolowanych spadochronów, ma ona stać się opłacalną platformą do badań. Twórcy SpaceForest zapewniają, że ich rakieta będzie oferować najniższe ceny na świecie za tego typu usługi. Projekt SIR, w ramach którego powstaje Perun, otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, co zapewniło firmie środki na rozwijanie swoich pomysłów.