Od lipca partie polityczne będą informować o wpłatach na ich rzecz

Kongres PO "Pomocna Polska": samotni rodzice to też rodzina

Przywrócenie pełnej ulgi podatkowej dla samotnych rodziców, to jeden z pomysłów przedstawionych na piątkowym kongresie programowym PO "Pomocna Polska". Szlag mnie trafia, gdy polski rząd do spółki z biskupami mówi: wy nie jesteście rodziną, to kim do cholery jesteśmy? - krzyczała Magdalena Filiks.