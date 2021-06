Od jesieni loty z Katowic do Tajlandii i na Kubę

fot. VisionPic.net / / Pexels

W sezonie zimowym 2021/2022 biuro podróży Rainbow, które w lutym uruchomiło bezpośrednie loty z portu Katowice do Meksyku i na Dominikanę, poszerzy ofertę o połączenia z Katowic na Kubę i do Tajlandii - poinformowali we wtorek przedstawiciele lotniska.

"Przewozy realizowane na zlecenie biur podróży, w przeciwieństwie do ruchu regularnego, dynamicznie odbudowują się po okresie jesienno-zimowych lockdownów i stanowią ok. 75 proc. ruchu pasażerskiego obsługiwanego aktualnie w Pyrzowicach" - poinformował we wtorek Artur Tomasik prezes zarządzającego podkatowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Zdaniem prezesa, sezon wakacyjny i korzystna struktura ruchu oparta na czarterach pozwoli lotnisku zdecydowanie zwiększyć przychody po bardzo trudnych dla całej branży minionych kilkunastu miesiącach.

Pierwszy lot do Varadero na Kubie zaplanowano na 6 listopada br. - kierunek ma być obsługiwany co tydzień do 19 marca 2022 r. Natomiast 8 listopada br. zainaugurowane zostaną loty z Pyrzowic do Tajlandii, dostępne od tej pory co tydzień do 21 marca przyszłego roku. Nowe bezpośrednie połączenia czarterowe będą obsługiwane za pomocą bazującego w Pyrzowicach Boeinga 787-8 Dreamliner PLL LOT.

Według Macieja Szczechury z biura Rainbow Tours, wyloty z Katowic stały się prawdziwym hitem wylotów egzotycznych w tym sezonie. Dowodem jest m.in. utrzymujące się zainteresowanie lotami Dreamlinerem na Dominikanę i do Meksyku.

"Zwykle kierunki te zamykaliśmy w okolicach Wielkanocy. W tym roku, nie dość, że będziemy latać do Puerto Plata i Cancun całe lato, to loty na lipiec i sierpień są już w dużej części wypełnione rezerwacjami. Dlatego w kolejnym sezonie zimowym postanowiliśmy pójść za ciosem i dodać kolejne dwa kierunki, które zrealizujemy bezpośrednio najwygodniejszym samolotem szerokokadłubowym z Katowic: Kubę i Tajlandię" - powiedział Maciej Szczechura.

Z danych pyrzowickiego lotniska wynika, iż od końca lutego br. z dalekodystansowych połączeń biura Rainbow z Katowice Airport skorzystało już ponad 13 tys. podróżnych. "Notujemy bardzo wysokie wypełnienia na rejsach do Meksyku i Dominikany. Niewątpliwy sukces tej oferty świadczy o bardzo mocnej pozycji Pyrzowic w segmencie przewozów czarterowych" - ocenił prezes Tomasik, przypominając, iż pyrzowickie lotnisko od lat wzmacnia swój potencjał w czarterach.

Loty na Kubę i do Tajlandii nie są jedynymi kierunkami, które wkrótce zasilą ofertę biura podróży Rainbow w Katowice Airport. Do pyrzowickiej siatki połączeń czarterowych dołączą również loty do Kenii oraz Gambii. Rejsy w ramach pierwszego kierunku będą dostępne od 9 października br. do 26 marca przyszłego roku. Loty do Gambii będą z kolei obsługiwane od 5 listopada br. do 25 marca 2022 r. Pasażerowie na obu trasach polecą samolotami linii lotniczej Enter Air.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 rok zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię odprawiono 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ pad/