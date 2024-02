Od dziś 4-dniowy tydzień pracy w Niemczech. Ruszył eksperyment

Kilkadziesiąt niemieckich przedsiębiorstw i organizacji sprawdza obecnie model pracy przez 4 dni w tygodniu. W dodatku przy takim samym wynagrodzeniu jak wcześniej.

W Niemczech rozpoczął się projekt, w ramach którego przez pół roku 45 przedsiębiorstw i organizacji testuje 4-dniowy tydzień pracy i otrzymuje wsparcie naukowe. Większość z nich rozpoczyna go w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. – podała nextgazeta.pl.

Pomysłodawcą projektu jest firma doradcza Intraprenoer. Współpracuje ona z organizacją 4 Day Week Global, która przystąpiła do realizacji podobnego przedsięwzięcia w innych krajach.

Praca w modelu 100-80-100

Model pracy 100-80-100, czyli 100 proc. wynagrodzenia, 80 proc. czasu pracy przy 100 proc. wydajności, jest wspierany w Niemczech od strony naukowej przez Uniwersytet w Muenster. Firmy i organizacje, które uczestniczą w projekcie, mogą wymieniać doświadczenia i optymalizować swój model działania podczas comiesięcznych spotkań. Wymieniają też opinie na czacie.

To pracownik decyduje

Według przedstawicieli firmy Nacura z Paderborn, która bierze udział w eksperymencie, ważne było przede wszystkim uzyskanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a po drugie, utrzymanie i pozyskiwanie nowych pracowników. Każdy członek załogi mógł dobrowolnie podjąć decyzję o zmianie trybu pracy. Spośród 23 pracowników tego przedsiębiorstwa tylko dwóch pozostało przy dotychczasowym systemie wykonywania obowiązków służbowych.

W Nacura na potrzeby 4-dniowego tygodnia pracy utworzono cztery zespoły robocze, które pracują w różnym czasie - trzy zespoły pełnią dyżur od poniedziałku do czwartku, a jeden zespół od wtorku do piątku. Było to konieczne, aby zapewnić klientom wsparcie przez wszystkie dni robocze.

Nie tylko branża IT

Organizacje i firmy biorące udział w tym projekcie rozproszone są po całej Republice Federalnej. Połowa z nich zatrudnia od 10 do 49 pracowników. Najliczniej reprezentowaną branżą jest branża IT (14 proc.). Jednak w przedsięwzięciu uczestniczą również zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa przemysłowe (po 6 proc.).

4-dniowy tydzień pracy również w Polsce

W styczniu 2024 roku Herbapol Poznań wdrożył 4-dniowy tydzień pracy w ramach działań na rzecz zapewnienia pracownikom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – podał Business Insider.

Przez pierwsze trzy miesiące firma gwarantuje pracownikom jeden wolny piątek w miesiącu, ale z każdym kolejnym kwartałem będzie zwiększać ilość dni wolnych. W drugim kwartale będą to dwa dni wolne miesięcznie, od lipca załoga Herbapolu Poznań skorzysta z trzech wolnych piątków w miesiącu, a od października już wszystkie piątki będą dniami wolnymi od pracy.