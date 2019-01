Od 2 stycznia wyższe opłaty dla aut ciężarowych na A2

Od środy na płatnym odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin obowiązują wyższe opłaty dla pojazdów ciężarowych. Stawki opłat dla aut osobowych i motocykli oraz pojazdów nienormatywnych pozostały bez zmian.

Zmiana stawek opłat dla pojazdów ciężarowych za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady A2 obowiązuje od godz. 6.00 rano.

Koszt przejazdu każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem dla poszczególnych kategorii pojazdów wynosi od środy: dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) - 31 zł, dla pojazdów kategorii 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami) - 47 zł, dla pojazdów kategorii 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) - 73 zł.

Rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej SA (AWSA) Zofia Kwiatkowska, podkreśliła, że to pierwsza od czterech lat zmiana stawek za przejazd dla aut ciężarowych, są też one "zdecydowanie niższe od stawek maksymalnych, do których dopuszcza umowa koncesyjna".

"AWSA kształtuje swoją politykę w zakresie poziomu opłat w oparciu o realne koszty utrzymania autostrady, wieloletni plan inwestycyjny oraz koszty obsługi kredytów. Należy pamiętać, że całkowite ryzyko związane z ruchem i przychodami spoczywa jedynie na koncesjonariuszu" poinformowała.

Kwiatkowska podała też, że spółka zdecydowała o utrzymaniu w 2019 roku dotychczasowych opłat za przejazd koncesyjną autostradą A2 dla pojazdów pierwszej i piątej kategorii. Motocykle i auta osobowe za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem, a Koninem zapłacą - tak jak do tej pory 20 zł" - podała.

Pieniądze uzyskane z opłat za przejazd AWSA przeznacza na podwyższanie jakości autostrady, czyli m.in. bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady, w tym jej eksploatację, ciężkie utrzymanie tzn. wzmocnienie nawierzchni, remonty i modernizacje. Środki te trafią również rozbudowę obwodnicy Poznania, tj. poszerzenie o trzeci pas ruchu 16-km odcinka obwodnicy od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Krzesiny, dobudowę i rozbudowę ekranów akustycznych, a także na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W komunikacie dotyczącym wzrostu opłat AWSA podała, że czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest m.in. fakt, że opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23 proc. podatku VAT. To oznacza, że opłat na autostradach koncesyjnych nie można porównywać ze stawkami na autostradach publicznych. (PAP)

