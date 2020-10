Od dziś płyn do e-papierosów z akcyzą

fot. NeydtStock / Shutterstock

Od czwartku obowiązuje akcyza na płyn do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich. Zdaniem dyrektor departamentu podatku akcyzowego w Ministerstwie Finansów Marii Rutki nie ma argumentów dla dalszego wydłużania zaniechania poboru podatku od tych wyrobów.

Jak zapewniła PAP Maria Rutka, celem wprowadzenia akcyzy na płyn do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich jest przede wszystkim polityka prozdrowotna rządu.

"Dostępność i niska cena e-papierosów sprawia, że ich palenie jest powszechne szczególnie wśród młodzieży. Uzależnienie powoduje choroby, które mają istotny wpływ na wzrost kosztów leczenia, przez co wzrastają również wydatki na publiczną służbę zdrowia" - wytłumaczyła.

Poinformowała, że w trosce o małe i średnie podmioty z tej branży zagwarantowany został dodatkowy czas na dostosowanie się do regulacji akcyzowych poprzez wprowadzenie stawki zerowej, która obowiązywała nieprzerwanie od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Ze względu na pandemię przedłużono ten okres o 3 miesiące.

Dyrektor zaznaczyła, że ponieważ niemal wszystkie gałęzie gospodarki wznowiły funkcjonowanie, nie ma argumentów dla dalszego wydłużania zaniechania poboru podatku od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Dodała, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich wysyłanych poza Polskę, podmioty nadal nie będą obciążone akcyzą, ponieważ podatek ten dotyczy wyłącznie wyrobów skonsumowanych na terytorium naszego kraju.

Rutka zauważyła, że w 2019 co czwarty (25,3 proc.) dorosły Polak był konsumentem nikotyny. Porównała wysokość opodatkowania akcyzą płynu do e-papierosów i tradycyjnych papierosów - oba wyroby zawierają nikotynę. Wskazała, że zawartość nikotyny w papierosach tradycyjnych nie może przekraczać 1mg/papieros.

"Tymczasem w płynach do papierosów elektronicznych zawartość nikotyny waha się w granicach od 0 do 20 mg/ml. Oznacza to, że 1 ml płynu może zawierać tyle samo nikotyny co paczka tradycyjnych papierosów. Akcyza od paczki papierosów to ponad 9 zł, a od 1 ml płynu 0,55 zł" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że poza Polską płyn do papierosów elektronicznych opodatkowuje 13 krajów. Wyższy (od 0,18 do 0,32 euro za 1 ml) niż Polska podatek nałożyło sześć krajów UE, tj. Słowenia, Szwecja, Estonia, Finlandia i Portugalia. W Danii toczą się prace legislacyjne, które zakładają opodatkowanie od 1 lipca 2022 r. Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły cztery kraje a pozostałe cztery mają stawki w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

Zgodnie z informacją MF, do końca tego roku obowiązuje zwolnienie z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Posiadacze tych wyrobów, wprowadzonych do obrotu do 31 grudnia 2020 r., a przeznaczonych do sprzedaży, będą mieli dodatkowy okres przejściowy po 1 stycznia 2021 r. na wyprzedaż swoich wyrobów aż do 30 kwietnia 2021 r. bez konieczności oznaczania ich banderolami legalizacyjnymi.

"Ponadto Ministerstwo Finansów, na wniosek branży, podjęło działania zmierzające do wprowadzenia dodatkowego wzoru banderol na płyn do papierosów elektronicznych bez warstwy klejowej" - dodała przedstawicielka MF.

Rutka uważa, że podobnie, jak w każdym innym wyrobie objętym podatkiem, i w tym przypadku nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia tego zjawiska. "Krajowa Administracja Skarbowa jest przygotowana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie podatku akcyzowego" - zapewniła.

Zaznaczyła, że ceny wyrobów nowatorskich u naszych unijnych sąsiadów są wyższe lub znacznie wyższe niż w Polsce. Jak podała, cena paczki wyrobów nowatorskich w Czechach wynosi – 4,14 euro, na Słowacji – 3,50 euro, na Litwie – 3,7 euro, a w Niemczech nawet 6 euro. W Polsce cena paczki kształtuje się w przeliczeniu na euro - 3,14 euro (14-14,50 zł/paczka).

"Zakładamy więc, że przemytu tych wyrobów na terytorium kraju nie będzie z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że wyroby nowatorskie wymagają złożonego procesu produkcyjnego, co ogranicza możliwości ich podrabiania" - dodała.

W przypadku płynu do papierosów elektronicznych, to za buteleczkę 10 ml płynu na Litwie płaci się od 1 do 3 euro bez nikotyny i około 4 euro za płyn z nikotyną, w Czechach – 2,7 euro, na Słowacji – 2,55 euro, w Niemczech – ok. 5-6 euro za płyn bez nikotyny. W Polsce obecnie 10 ml buteleczki z gotowym płynem sprzedawane są w cenie od 5 do około 20 zł (1,12 euro - 4,49 euro).(PAP)

Autor: Marcin Musiał

