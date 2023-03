Od 1 marca wszyscy pracownicy zostaną zapisani do PPK. Jak wypisać się z programu?

Od 1 marca nie są już dłużej ważne wszystkie dotychczas złożone deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Pracownicy, którzy nie chcą odkładać pieniędzy na emeryturę w ramach PPK, muszą ponownie złożyć wniosek, aby wypisać się z programu. Autozapis obejmie wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18. do 55. roku życia.

Wraz z ostatnim dniem lutego 2023 r. ważność straciły złożone dokumenty dotyczące rezygnacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nie ma znaczenia, czy pracownik składał wniosek dwa lata temu, czy dwa dni temu. Każda osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę zostanie automatycznie zapisana do PPK.

Kogo dotyczy autozapis do PPK?

Autozapis do PPK dotyczy wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 18. a 55. r.ż., którzy dotychczas zrezygnowali z udziału w programie. Samoczynny zapis obejmuje osoby zatrudnione, które płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z oszczędzania na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą skorzystać także pracownicy powyżej 55 lat. W tym celu muszą samodzielnie złożyć wniosek u pracodawcy.

Pracodawca ma ustawowy obowiązek od 1 marca 2023 r. zapisać wszystkich pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę, które nie chcą uczestniczyć w PPK, muszą ponownie złożyć wniosek o rezygnacji z programu. Takie pismo powinno zawierać m.in. imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby zatrudnionej.

Jak działa PPK?

W Pracowniczych Planach Kapitałowych środki pieniężne pobierane są bezpośrednio z wynagrodzenia osoby zatrudnionej i przekazywane na indywidualny rachunek pracownika w PPK. Suma ustalana jest procentowo i wynosi co najmniej 2 proc. wynagrodzenia miesięcznie. Pracownik może zdecydować się na podwyższenie kwoty o kolejne 2 proc. pensji. Suma powiększana jest o wpłatę od pracodawcy (min. 1,5 proc.). Dodatkowo na konto przelany zostaje również powitalny dodatek od państwa, który wynosi 250 zł, a po każdym roku uczestnictwa jest on równy 240 zł.

Decyzja o uczestnictwie w PPK może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury. W związku z tym warto przeanalizować wszystkie "za" i "przeciw". Zalety i wady programu prześwietlił Krzysztof Kolany, więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. "Co PPK będą oznaczać dla pracownika i dla rynku?".

Wypłata pieniędzy z PPK na zakup nieruchomości

Środki pieniężne zgromadzone w PPK można wypłacić na wkład własny na zakup mieszkania lub domu. „Pożyczka” nie jest opodatkowana ani oprocentowana, co oznacza, że uczestnik zwraca dokładnie tyle pieniędzy, ile pożyczył. Całą kwotę sumy należy oddać w ciągu 15 lat, przy czym pierwsza rata musi wpłynąć nie później niż 5 lat od daty pobrania środków.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system oszczędzania długoterminowego na emeryturę. Skorzystać z niego mogą wszyscy pracownicy. Program realizowany jest przy współpracy z pracodawcami oraz państwem od 2019 r. W ramach PPK część wynagrodzenia pracownika (min. 2 proc. pensji) jest automatycznie pobierana i przeznaczana na indywidualne konto inwestycyjne, co pozwala na gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę. Celem programu jest zachęcanie pracowników do gromadzenia dodatkowego kapitału na przyszłą emeryturę.