Od 1 lipca wniosek o pozwolenie na budowę będzie można złożyć przez internet

fot. Halfpoint / / Shutterstock

Za pośrednictwem portalu e-budownictwo od 1 lipca będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki - poinformował w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele resortu rozwoju, pracy i technologii oraz Nadzoru Budowlanego poinformowali o kolejnych funkcjonalnościach serwisu e-budownictwo.

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował, że od 1 lipca za pośrednictwem strony e-budownictwo.gunb.gov.pl będzie można złożyć wniosek pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. "Cyfryzacja w budownictwie jest naszym absolutnym priorytetem" - zaznaczył.

Wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka wyjaśniła, że od 1 lipca on-line będzie można w sumie złożyć 23 formularze związane z procesem budowlanym.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wypełniania wielu formularzy, wniosków wykorzystywanych przez inwestorów w codziennej pracy. Aby skorzystać z możliwości, jakie daje strona e-budownictwo.gunb.gov.pl, należy założyć konto. Można to zrobić, podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji narzędzie – panel do zarządzania formularzami wniosków, nad którymi aktualnie pracują. System podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek. Pod ręką znajdą opisane prostym językiem przepisy prawa oraz przejrzystą instrukcję.

Jak wynika z Ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa od 1 lipca tego roku będzie możliwe składanie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonanie zgłoszenia z projektem architektoniczno-budowlanym. Zmieni się więc forma i zakres projektu budowlanego. Projektanci będą mogli sporządzać projekt w postaci pliku pdf, a inwestorzy bądź pełnomocnicy podpisany projekt kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym bądź profilem osobistym (e-dowód) będą mogli załączać do elektronicznych wniosków.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają prace nad dalszym rozwojem serwisu i oceną już wdrożonych rozwiązań. „Będziemy przekształcać e-Budownictwo w portal dostępu do wszystkich e-usług związanych z budownictwem, m. in. tych realizowanych w naszym urzędzie” – dodaje Dorota Cabańska. Chodzi o Elektroniczny Dziennik Budowy, Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego czy elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) i Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Aktualnie w GUNB tworzony jest także interfejs programistyczny celem zintegrowania aplikacji e-Budownictwo z dziedzinowymi programami biurowymi wykorzystywanymi w powiatowych wydziałach architektury i budownictwa. Dzięki temu rozwiązaniu już w przyszłym roku urzędnicy otrzymają dane inwestorów, pełnomocników i nieruchomości w systemie. Nie będą musieli wprowadzać tych danych ręcznie”.

autor: Michał Boroń

