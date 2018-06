Od 1 lipca Chiny znacznie obniżą cła na prawie 1500 produktów

Chińskie ministerstwo finansów ogłosiło w czwartek, że 1 lipca obniży cła na 1449 towarów konsumpcyjnych, w tym odzież i obuwie, sprzęt AGD, produkty spożywcze i kosmetyki, by stymulować import, kontynuować otwieranie gospodarki i podnieść jej konkurencyjność.

Cła na 1449 towarów importowanych do Chin z krajów objętych klauzulą największego uprzywilejowania (KNU) obniżone zostaną średnio z 15,7 do 6,9 proc., a więc o ponad połowę przekazał resort finansów.

KNU stosują wobec siebie państwa należące do Światowej Organizacji Handlu (WTO), z wyjątkiem sytuacji związanych z preferencyjnym traktowaniem krajów rozwijających się, unii celnych, czy regionalnych porozumień o wolnym handlu.

Obniżenie ceł jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami chińskiego prezydenta Xi Jinpinga i obietnicami składanymi przez Pekin międzynarodowym partnerom handlowym, w tym USA, z którymi Chiny negocjują w poszukiwaniu ugody w związku z narastającymi napięciami handlowymi.

Cła na odzież, obuwie, nakrycia głowy, sprzęt kuchenny i akcesoria sportowe zostaną zredukowane o ponad połowę średnio z 15,9 do 7,1 proc. Taryfy na sprzęt AGD, w tym pralki i lodówki, spadną z 20,5 do 8 proc.

Obniżone będą też cła na ryby i owoce morza z hodowli i połowu, wodę mineralną i przetworzone produkty spożywcze, średnio z 15,2 do 6,9 proc. W przypadku środków czystości, kosmetyków do skóry i włosów oraz części lekarstw zapowiedziano średni spadek z 8,4 do 2,9 proc., przy czym taryfa na część leków, w tym antybiotyki penicylinę i cefalosporyny oraz insulinę, która obecnie wynosi 6 proc., zostanie obniżona do zera.

Ogłoszona przez ministerstwo finansów obniżka ceł dotyczy znacznie większego spektrum towarów niż poprzednia. W grudniu ub.r. spadły cła na prawie 200 importowanych do Chin produktów, w tym niektóre rodzaje żywności, suplementów diety i lekarstw.

Według wcześniejszych zapowiedzi resortu finansów od 1 lipca obniżone zostaną również taryfy importowe na samochody (z 20-25 do 15 proc.) oraz części samochodowe (z 8-25 do 6 proc.).

Z Kantonu Andrzej Borowiak