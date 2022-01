Orlen pokazał wyniki za IV kw. 2021 roku. Zysk powyżej oczekiwań

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 4,309 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 4,303 mld zł. Rekordowy wynik pokazał segment rafineryjny, o 76 proc. poprawiła się EBITDA w petrochemii.

Wynik uwzględnia wycenę pozycji zabezpieczających na CO2 w wysokości 1,7 mld zł.

Zysk netto PKN Orlen wyniósł w czwartym kwartale 3,2 mld zł wobec konsensusu na poziomie 2,91 mld zł.

Przychody ze sprzedaży, pomimo spadku marż paliwowych na polskim rynku, wzrosły rdr o 76 proc. do 41,2 mld zł. Konsensus zakładał, że przychody sięgną 37,8 mld zł.

EBITDA raportowana wyniosła w czwartym kwartale 5,56 mld zł, a rynek spodziewał się, że sięgnie 5 mld zł.

W całym 2021 roku grupa Orlen osiągnęła oczyszczony wynik EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł(wzrost wobec 2020 o 5,8 mld zł), zysk netto w wysokości 10,2 mld zł (wyższy o 11,5 mld zł niż rok wcześniej), przychody na poziomie 131,6 mld zł (wyższe rdr o 53 proc.).

Sprzedaż w 2021 roku wyniosła 38,9 mt (wzrost o 2 proc.), z czego w czwartym kwartale sprzedaż sięgnęła 10,6 mt (wzrost rdr o 7 proc.).

PKN Orlen wygenerował w 2021 roku przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mld zł. Poziom zadłużenia netto zmniejszył się o blisko 1 mld zł i wyniósł na koniec roku 12,2 mld zł.

Na koniec czwartego kwartału 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA grupy spadł do 0,61x wobec 0,69x na koniec trzeciego kwartału.

Nakłady inwestycyjne grupy Orlen w zeszłym roku wyniosły łącznie 9,9 mld zł. W 2022 roku mają one wynieść 15,2 mld zł.

"Rekordowe wyniki, które osiągnęliśmy w 2021 roku, to efekt naszej właściwej decyzji o dywersyfikacji działalności. Konsekwentnie inwestujemy w nasz podstawowy biznes, jednocześnie mocno angażując się w rozwój nowych obszarów, a to przekłada się na konkretne korzyści. Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania. To przede wszystkim budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Wypracowany w minionym roku zysk przyczyni się do realizacji naszych kolejnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjną energetykę" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym.

Rekordowy wynik w czwartym kwartale 2021 roku odnotował segment rafineryjny, którego EBITDA LIFO wzrosła do 2,1 mld zł. Taki wynik jest efektem: dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotego względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2.

W tym czasie koncern odnotował także wzrost wolumenów sprzedaży o 10 proc., w tym wyższą sprzedaż benzyny o 21 proc., oleju napędowego o 8 proc., JET o 110 proc. i ciężkiego oleju opałowego o 26 proc., przy niższej sprzedaży LPG o 8 proc. P

Przerób ropy w Grupie Orlen wyniósł 8,6 mt, co oznacza wzrost o 1,2 mt (r/r), w tym PKN Orlen osiągnął wyższy przerób ropy o 0,4 mt i uzysk paliw o 5 pp. Z kolei Orlen Unipetrol zanotował wzrost przerobu ropy o 0,2 mt i uzysku paliw o 3 pp (r/r). Natomiast w Orlen Lietuva przerób ropy wzrósł o 0,6 mt, a uzysk paliw poprawił się o 2 pp.

Sprzedaż wyniosła 6,8 mt, czyli o 10 proc. więcej, w tym: w Polsce o 6 proc., na Litwie o 16 proc., a w Czechach o 12 proc., m.in. dzięki poprawie sytuacji rynkowej i makroekonomicznej.

Segment petrochemiczny w ostatnim kwartale 2021 roku osiągnął 1,4 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 76 proc. rdr. Wynik ten to rezultat wyższych marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. Sprzedaż wyniosła 1,3 mt i była niższa o 7 proc., w tym w Polsce mniej o 13 proc., głównie nawozów i PTA, co było spowodowane postojami remontowymi instalacji PTA i Reformingu V. Natomiast na Litwie sprzedaż wzrosła o 47 proc., a w Czechach o 3 proc. w wyniku poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3.

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 248 mln zł, w zym 554 mln zł to wynik Grupy Energa (wzrost o 40 mln zł rdr). Na ten rezultat wpływ miał przede wszystkim wzrost cen gazu, a także węgla brunatnego w czeskim Unipetrolu oraz relacje cenowe pomiędzy zakupem a odsprzedażą energii w Grupie Energa, które częściowo skompensowały rozliczenia i wyceny kontraktów terminowych CO2.

W tym czasie Koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60 proc. pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja.

W czwartym kwartale segment detaliczny grupy Orlen wypracował 572 mln zł EBITDA, to wynik niższy o 25 proc. rdr. Wpływ na to miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim.

Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach. O 9 proc. wyższa była sprzedaż, w tym w Polsce o 12 proc., w Czechach o 6 proc., a w Niemczech o 2 proc., przy niższej sprzedaży na Litwie o 3 proc.

Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26, w tym w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym Koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim.

Segment wydobycia wypracował EBITDA na poziomie 185 mln zł, to wynik prawie 4-krotnie wyższy (r/r). Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne.

Średnie wydobycie wyniosło w Polsce 1 tys. boe/d i było na porównywalnym poziomie r/r, natomiast w Kanadzie, przy nieznacznym spadku, wynoszącym 0,3 tys. boe/d, osiągnęło 14,9 tys. boe/d.

W czwartym kwartale w Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto zakończono prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge).

W Kanadzie, w projekcie Kakwa, zrealizowano wiercenie pierwszego otworu oraz rozpoczęto wiercenie następnego. Z kolei w projekcie Ferrier Koncern miał udział w wierceniu dwóch otworów i rozpoczął prace modernizacyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność sczerpywania zasobów węglowodorów w południowej części obszaru.

Wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów (dane w mln PLN) 4Q2021 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2021 rdr















Przychody 41165 37840 8,8% 78% 13% 131592 53% EBITDA 5560 4996 11% 139% 7,9% 18413 101% EBITDA LIFO skor. 4309 4303 0,1% 108% 13% 14167 74% EBIT 4063 3847 5,6% 278% 6,2% 12983 177% EBIT LIFO skor. 2813 2973 -5,4% 742% -4% 8737 227% zysk netto j.d. 3197 2909 9,9% 475% 10% 10241 245%















marża EBITDA 13,5% 13,2% 0,26 3,45 -0,63 14,0% 1,91 marża EBIT 9,9% 10,1% -0,18 5,24 -0,63 9,9% 3,36 marża netto 7,8% 7,8% -0,05 5,37 -0,22 7,8% 4,65

Poniżej przedstawiamy wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku w podziale na segmenty.

Dane w mln zł.

Wyniki 4Q2021 4Q2020 różnica 3Q2021 różnica 2021 2020 różnica Rafineria Przychody 28660 13382 114% 24231 18% 85543 52010 64% EBITDA LIFO 2058 -122 -- 1162 77% 3499 -2402 -- EBITDA 3253 -85 -- 2022 61% 7551 -122 -- EBIT LIFO 1690 -339 -- 824 105% 2132 -1309 -- EBIT 2885 -417 -- 1684 71% 6184 -3589 -- Petrochemia Przychody 5916 3389 75% 5177 14% 18263 12640 44% EBITDA LIFO 1389 790 76% 1013 37% 4295 2309 86% EBITDA 1446 756 91% 1043 39% 4490 2205 104% EBIT LIFO 1083 549 97% 772 40% 3266 1395 134% EBIT 1140 524 118% 802 42% 3461 1291 168% Energetyka Przychody 5565 4689 19% 4703 18% 19488 13462 45% EBITDA 218 1369 -84% 1044 -79% 3674 7697 -52% EBIT -195 980 -- 646 -- 2088 6517 -68% Detal Przychody 12096 7367 64% 11727 3% 41445 30911 34% EBITDA 538 739 -27% 946 -43% 2854 3193 -11% EBIT 340 546 -38% 743 -54% 2048 2473 -17% Wydobycie Przychody 253 127 99% 210 20% 798 483 65% EBITDA 185 49 278% 130 42% 375 -1100 -- EBIT 57 -860 -- 50 14% 24 -1450 -- Funkcje korporacyjne Przychody 344 176 95% 258 33% 1037 593 75% EBITDA -156 -299 -48% -32 388% -713 -1128 -37% EBIT -254 -353 -28% -100 154% -1004 -1344 -25% RAZEM Przychody 41165 23175 78% 36442 13% 131592 86180 53% EBITDA LIFO 4309 2778 55% 4266 1% 14167 8368 69% EBITDA 5560 2675 108% 5153 8% 18413 5994 207% EBIT LIFO 2812 1472 91% 2935 -4% 8737 3811 129% EBIT 4063 1369 197% 3825 6% 12983 1437 803% wynik netto 3197 25 12688% 2928 9% 10241 -1237 --

pr/