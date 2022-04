Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w I kw. 1,33 mld zł, zgodnie z szacunkami

Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 5 mld zł

Wartość portfela zamówień grupy Mirbud do wypracowania do 2025 r. wynosi ok. 5 mld zł - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Zarząd spodziewa się w 2022 r. obniżenia rentowności części kontraktów, ale ten rok powinien być co najmniej porównywalny do 2021 r. pod względem przychodów.