Ociepa: Nic nie wskazuje na to, żeby miały być wcześniejsze wybory

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Nic na to nie wskazuje, żeby miało dojść do wcześniejszych wyborów wiosną; chciałby tego Jarosław Gowin i Szymon Hołownia, ale to jest myślenie życzeniowe - powiedział w piątek wiceszef MON, poseł klubu PiS Marcin Ociepa.

Ociepa był pytany w radiu ZET o możliwość ewentualnych przedterminowych wyborów parlamentarnych.

"Nic na to nie wskazuje, żeby miały być wybory wiosną" - powiedział Ociepa. "Wiem, że w Polsce są politycy i to jest (lider Porozumienia) Jarosław Gowin i (lider Polski2050) Szymon Hołownia, którzy bardzo by chcieli przyśpieszonych wyborów (...) to jest myślenie życzeniowe. Dzisiaj nie ma takich powodów" - dodał.

Zastrzegł, że przyśpieszone wybory są oczywiście możliwe, ale nie jest to "scenariusz bazowy".

Ociepa był też pytany, czy prawdopodobne jest odejście z rządu wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego po to, by mógł zająć się partią i przygotowaniem jej na wybory w konstytucyjnym terminie. "Uważam to za prawdopodobne" - odparł wiceminister.

Ociepa wątpi jednak, że nastąpi to podczas ewentualnej rekonstrukcji rządu jesienią. "Myślę, że później (...) Jarosław Kaczyński jest liderem całego obozu, jest odpowiedzialny za wiele procesów także tych związanych z przygotowaniem do wyborów".

autor: Karol Kostrzewa