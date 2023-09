Ochrona do zwolnienia. Część firm może nie wytrzymać podwyżki płacy minimalnej

Grupowe zwolnienia w Carrefour Polska. Ile osób straci pracę? Nawet do 200 osób może zwolnić w najbliższym czasie Carrefour Polska. Takie zawiadomienie wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie – poinformował portal Dlahandlu.pl. Co jest powodem takich decyzji?