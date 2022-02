Ochłodzenie w hipotekach. Styczeń przyniósł spadek popytu na kredyty

fot. Fotokon / / Shutterstock

Popyt na kredyty mieszkaniowe w styczniu spadł o 21,1 proc. rdr - podał BIK w komunikacie.

Wartość indeksu oznacza, że w styczniu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 21,1 proc. w porównaniu do stycznia 2021 r.

BIK podał, że w styczniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 28,03 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 37,82 tys. rok wcześniej i jest to spadek o 25,9 proc. W porównaniu do grudnia osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 15,5 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu w styczniu wyniosła ponad 355,4 tys. zł i była wyższa o 12,1 proc. w relacji do wartości ze stycznia 2021 r. i niższa o 1,1 proc. niż w grudniu 2021 r.

"Na styczniową wartość Indeksu negatywnie wpłynął bardzo duży spadek liczby wnioskodawców. Styczniowa liczba osób wnioskujących jest piątym najniższym wynikiem miesięcznym od stycznia 2007 r. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w styczniu 2022 r. jest na takim samym poziomie, jak w kwietniu 2020 r., czyli miesiącu największej paniki związanej z pandemią COVID-19" - napisano w komentarzu.

