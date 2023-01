"Polski ład" przez ostatni rok odmieniany był przez wszystkie przypadki i przyprawiał o ból głowy księgowe i przedsiębiorców. Naprawiany i wielokrotnie łatany nadal zawiera przepisy, które nie są korzystne dla niektórych podatników. Prezentujemy nasz antyranking zawartych w nim zmian podatkowych.

1. Wprowadzanie zmian w trakcie roku podatkowego

Niezaprzeczalnym numerem jeden naszego antyrankingu jest fakt zmian prawa podatkowego w ciągu roku. To złamanie obowiązującej od ćwierć wieku zasady wskazującej, że niekorzystne dla podatników zmiany w opodatkowaniu dochodów powinny być ogłoszone do 1 listopada, aby mogły wejść w życie od 1 stycznia kolejnego roku. Wśród ekspertów pojawiają się głosy, które mówią wprost o pogwałceniu zasady demokratycznego państwa prawa przez Polski ład. Z uwagi, że niektórzy podatnicy mogą zapłacić wyższe daniny, rządzący zdecydowali się na szereg regulacji, które mają zminimalizować straty. To fiskus wyliczy ulgę dla klasy średniej, możliwa ma być również wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 r.

2. Ulga dla klasy średniej

Wiceliderem zestawienie jest w naszej opinii ulga dla klasy średniej. Preferencja wprowadzona 1 stycznia 2022 r. i zlikwidowana przepisami z lipca 2022 r. Ulga która była, której nie ma i którą policzy niektórym podatnikom w 2023 r. fiskus. Kto straci, a kto zyska?

Fiskus policzy ulgę dla klasy średniej w PIT za 2022. Kto z niej skorzysta? Od stycznia do lipca 2022 r. w systemie podatkowym funkcjonowała ulga dla klasy średniej. Preferencja miała neutralizować negatywne zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej, która de facto stała się podatkiem zdrowotnym i nową daniną nałożoną na podatników. Po obniżce PIT-u do 12 % obciążenia podatkowe nie wróciły do stanu z 2021 r. Teraz temat ulgi dla klasy średniej wraca. Kto skorzysta z takiego rozliczenia? Wyjaśniamy.

3. Zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej

Stawkę na podium w antyrankingu zamykają zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej uzależnione od formy opodatkowania. Od stycznia 2022 r. składka zdrowotna jest nowym podatkiem i ciężarem dla większości przedsiębiorców, którzy opłacają ją w zależności od wybranej formy opodatkowania. Są osoby, które czasem płacą podwójnie czy nawet potrójnie. Dodatkowo do 2022 r. przedsiębiorcy w rozliczeniach rocznych mogli ją odliczać. Od stycznia ubiegłego roku na skali podatkowej nie jest to możliwe, a odliczenia na ryczałcie czy podatku liniowym są niewielkie.

4. Nowe uprawnienia fiskusa

Na pozycji 4 znajdują się nowe uprawnienia fiskusa. Od stycznia 2022 r. fiskus ma nowe uprawnienia. Pracownicy urzędów skarbowych oraz pracownicy i funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych mogą od 1 stycznia 2022 r. dokonywać nabycia sprawdzającego lub tymczasowego zajęcia ruchomości. Nabycie sprawdzające ma na celu weryfikację wydawanych paragonów fiskalnych.

Dla zwiększenia skuteczności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w toku prowadzonej kontroli od stycznia 2022 może dokonać tymczasowego zajęcia ruchomości (TZR) przedsiębiorcy (podatnika) do 96 godzin. Zajęcie to polega na czasowym pozbawieniu zobowiązanego prawa do rozporządzania zajętą ruchomością po wpisaniu jej przez funkcjonariusza do protokołu tymczasowego zajęcia.

5. Niekorzystne przepisy dotyczące leasingu samochodu

Miejsce 5 w naszym antyrankingu zajmują niekorzystne przepisy polskiego ładu, które zmieniają zasady dotyczące sprzedaży samochodu wykupionego z lesingu. Od stycznia 2022 r. wykup samochodu z leasingu nie jest już tak korzystny. Do 2021 roku można było po upływie 6 miesięcy od wykupu samochodu z leasingu sprzedać go bez potrzeby zapłaty podatku. Od stycznia ubiegłego roku przychód ze sprzedaży auta poleasingowego wykupionego do majątku osobistego uznawany jest za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat. Żeby podatnik nie musiał płacić daniny od dochodu ze sprzedaży w ramach działalności, musi teraz poczekać 6 lat od wycofania samochodu z firmy.

6. Likwidacja możliwości rozliczania się w formie karty podatkowej

Miejsce 6 w stawce to likwidacja możliwości rozliczania się w formie karty podatkowej. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, jednak w ramach "Polskiego ładu" ustawodawca postanowił ją ograniczyć. Od stycznia 2022 r. nie można wybrać tej formy ani dokonać zmiany właśnie na nią, stąd liczba podatników korzystająca z tej preferencji będzie maleć. Również ci przedsiębiorcy, którzy z jakichkolwiek powodów zaprzestaną rozliczania się kartą, nie będą mogli powrócić do tej formy opodatkowania.

7. Niejasne przepisy podatkowe i problemy interpretacyjne

Na pozycji 7 rankingu umieszczamy niejasne przepisy podatkowe i problemy związane z ich interpretacja. "Polski ład" to też szereg niejasności. Wprowadzane i pośpiesznie zmieniane regulacje budzą wątpliwości interpretacyjne. Plan nowelizowany był trzema ustawami, łatwo więc jest gubić się w skomplikowanych przepisach, które rodzą problemy interpretacyjne. Aktualnie Ministerstwo Finansów próbuje je wyjaśniać w wydawanych broszurach.

8. Rolowanie zaliczek w PIT

Lokatę 8 zajmuje rolowanie zaliczek. Styczeń 2022 roku pokazał sporo wad w zmianach, które wprowadzono w ramach nowych przepisów. Na księgowe próbowano zrzucić odpowiedzialność za "Polski ład", finalnie otrzymały one nowe obowiązki i liczyły zaliczki na podatek dochodowy podwójnie - według nowych i starych przepisów. Dopiero po złożeniu rocznego zeznania za 2022 rok okaże się, którzy podatnicy dopłacą do zeznania w związku z rolowaniem zaliczek w PIT w 2022 roku.

Na pozycji 9 antyrankingu umieszczamy wzrost cen usług księgowych i biur podatkowych spowodowanych zmianą przepisów. "Polski ład" o ból głowy przyprawiał nie tylko księgowe i pracowników biur rachunkowych. Przedsiębiorcy w związku ze zmianami w podatkach oraz ich ilością coraz częściej muszą korzystać z usług księgowych czy doradców podatkowych. Ceny tych usług z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków też znacząco wzrosły.