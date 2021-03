Oceń banki po roku pandemii. Głosowanie Złoty Bankier 2021

Shutterstock

Do 21 marca trwa internetowe głosowanie, w ramach którego klienci mogą oceniać działalność banków w trzech kategoriach. Tradycja się więc nie zmieniła, w przeciwieństwie do okoliczności, w jakich przyszło bankom działać przez ostatni rok.



Najlepszy spot reklamowy, Bank wrażliwy społecznie i Social media - banki najlepsze w tych trzech kategoriach jak zawsze pomogą nam wybrać czytelnicy. Chociaż nie zmienia się formuła, zupełnej modyfikacji uległy okoliczności. W jakim stopniu wpłynie to na wybory klientów i jak zmienią się kryteria oceny stosowane w ubiegłych latach?

Jak wybieramy najlepsze banki?

Głosowanie internautów towarzyszy rankingowi Złoty Bankier od samych jego początków. Dawniej było to wyłączne kryterium oceny, od kilku lat - jest jedym z etapów tego złożonego badania, którego przebieg szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

W ramach przygotowań do finału trwającej 12. edycji rankingu, od 1 do 21 marca br. klienci banków mogą przyłączyć się do internetowego głosowania, pomagając w wyborze najlepszych.

Internauci pomagają wskazać najciekawszy ich zdaniem spot reklamowy banku, najlepszą komunikację w social media oraz akcję związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, w ramach trzech kategorii:

Propozycje swoich działań w tych kategoriach mogły zgłaszać same banki.

Głosy oddane przez klientów banków w tych trzech kategoriach będą stanowiły o finalnej ocenie w 60 proc. Pozostałe 40 proc. to waga głosów oddanych przez Zespół Ekspertów pracujących nad 12. edycją rankingu Złoty Bankier. Grono to zasilą dziennikarze ekonomiczni Bankier.pl i "Pulsu Biznesu", a także rynkowi eksperci z zakresu marketingu, CSR oraz mediów społecznościowych, reprezentujący NowyMarketing.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Sotrender.

Gdzie zagłosować?

Propozycje banków rywalizujących we wspomnianych trzech kategoriach można obejrzeć na stronie głosowania zlotybankier.pl. Możliwość głosowania zostanie zamknięta 21 marca br. o godz. 23:59.

Wyniki we wszystkich kategoriach 12. edycji rankingu Złoty Bankier, organizowanego przez Bankier.pl i "Puls Biznesu", poznamy 22 kwietnia.