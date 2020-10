Obywatelstwo za inwestycje. Cypr zawiesi program wydawania tzw. złotych paszportów

Drugi dzień ewakuacji w Świnoujściu. Minerzy przygotowują się do neutralizacji Tallboya

Pierwsze podejście do neutralizacji bomby Tallboy rozpocznie się ok. godz. 13 – poinformowali we wtorek przedstawiciele działającego w Świnoujściu sztabu kryzysowego. Akcja została zaplanowana pierwotnie na środę, ale nurkowie minerzy szybciej zakończyli przygotowania, mogłoby też je zniweczyć zapowiadane załamanie pogody.