Obywatele Korei Północnej wciąż zarabiają w Rosji i Chinach pieniądze dla reżimu mimo sankcji

Mimo rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nakazującej odesłanie północnokoreańskich robotników do kraju tysiące z nich wciąż harują w Rosji i Chinach, zarabiając pieniądze dla reżimu w Pjongjangu – ocenił w najnowszym raporcie rząd Korei Południowej.

fot. Torsten Pursche / / Shutterstock

Władze Korei Północnej od ponad 30 lat wysyłają swoich obywateli do ciężkiej pracy za granicą, by zarabiali dla izolowanego gospodarczo reżimu zagraniczne waluty i pośrednio wspomagali jego zbrojenia nuklearne i rakietowe.

Północnokoreańscy robotnicy harowali przy wycince drzew w Rosji, w fabrykach i restauracjach w Chinach, w stoczniach Europy Wschodniej, na budowach na Bliskim Wschodzie i w szpitalach w Afryce – pisze dziennik „New York Times”.

Organizacje zrzeszające uciekinierów z Korei Północnej informowały, że pracują oni za granicą często w niewolniczych warunkach, a większość ich zarobków trafia do kasy reżimu. Ich dzieci i rodzice są trzymani w kraju jako zakładnicy; odbiera się im paszporty, by nie mogli uciec.

Pod rządami Kim Dzong Una liczba takich robotników zwiększyła się do dziesiątek tysięcy. Eksperci oceniali, że mogli dostarczać obłożonemu sankcjami reżimowi nawet 3 mld dolarów rocznie, co odpowiadałoby według niektórych szacunków nawet ponad 10 proc. PKB Korei Północnej.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Rada Bezpieczeństwa ONZ nakazała krajom odesłanie północnokoreańskich pracowników do końca 2019 roku, by odciąć Pjongjang od tego źródła zagranicznych walut. W wyniku rezolucji liczba obywateli Korei Północnej pracujących w wielu krajach spadła praktycznie do zera.

Jednak tysiące robotników pozostały w Rosji i Chinach – wynika z nowego raportu ministerstwa ds. zjednoczenia w Seulu na temat praw człowieka w Korei Północnej.

Chiny i Rosja, które starają się wykorzystać Koreę Północną w ich rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, stały się lukami w egzekwowaniu oenzetowskiego zakazu. Pomagają obłożonemu sankcjami i borykającemu się ze skutkami pandemii Covid-19 Pjongjangowi zdobywać pilnie potrzebną gotówkę – ocenia „NYT”.

W raporcie władz w Seulu napisano również, że władze Korei Północnej powszechnie karzą ludzi śmiercią za rozpowszechnianie południowokoreańskich filmików czy praktyki religijne. Egzekucje często odbywają się publicznie i dotykają nastolatków lub kobiet w ciąży. Władze dopuszczają się też tortur, przemocy seksualnej i innych rodzajów prześladowań.

Raport powstał na bazie rozmów z ponad 500 obywatelami Korei Północnej, którzy zbiegli do Korei Południowej w latach 2017-2022. To jedno z najbardziej aktualnych sprawozdań na temat sytuacji praw człowieka na Północy, jak również wśród pracowników wysyłanych przez ten kraj za granicę.

Ustalenia raportu potwierdzili w rozmowie z „NYT” dwaj Północni Koreańczycy, którzy pracowali w Rosji, zanim w ubiegłym roku zbiegli do Korei Południowej. Zastrzegli sobie anonimowość w obawie, że reżim weźmie odwet na ich krewnych wciąż mieszkających w kraju.

Jeden ze zbiegów, 50-letni mężczyzna, pracował jako budowlaniec w Moskwie w latach 2017-2022. Razem z innymi rodakami spał w kontenerach albo w blokach, które wciąż były w budowie. Miejscowa policja dawała im znać przed inspekcjami, żeby mogli się schować – powiedział.

Pracownicy musieli oddawać władzom KRLD 7-10 tys. dolarów rocznie, a także dokonywać wpłat na różne cele, takie jak renowacja Pałacu Kumsusan w Pjongjangu, gdzie spoczywają zabalsamowane zwłoki Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila, odpowiednio dziadka i ojca Kim Dzong Una.

Nadzorcy nie wypłacali robotnikom pieniędzy, za wyjątkiem 300 rubli (38 dolarów) miesięcznie na papierosy, aż przyszedł czas ich powrotu do kraju – powiedział 41-letni robotnik, który pracował na budowie na Sachalinie.

Według „NYT” wielu pracowników, wracając po latach harówki, nie przywoziło żadnych oszczędności. Inni jednak byli w stanie zarobić nawet 20-30 tys. dolarów, co jest niewyobrażalną sumą w głodującej Korei Północnej. Dlatego robotnicy często wręczają łapówki, by wyjechać i pozostać za granicą dłużej. Według rozmówców gazety na wyjazd oczekuje wciąż wielu chętnych.

50-latek, który pracował w Moskwie, powiedział, że w czasie pobytu za granicą w tajemnicy kupił smartfona, dzięki któremu zrozumiał, że jego rodacy w kraju żyją jak „żaby uwięzione w głębokiej studni”. Chce w Korei Południowej zatrudnić się na budowie i zaoszczędzić dość pieniędzy, by wywieźć z Północy swoją rodzinę. Wygaszacz ekranu na jego telefonie pokazuje zdjęcie jego uśmiechniętej nastoletniej córki, która została w Korei Północnej – przekazał „NYT”.

anb/ tebe/