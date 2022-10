"Obyś żył w ciekawych czasach". Ostatni tydzień września na wykresach

fot. Master1305 / / Shutterstock

Ostatni tydzień września obfitował w istotne i nierzadko rekordowe dane oraz ciekawe wydarzenia. Oto 10 wykresów, które to pokazują.

Wrześniowa inflacja zaskoczyła nawet najbardziej pesymistycznych analityków. Tempo spadku siły nabywczej złotego przekroczyło 17% i zamiast słabnąć, znów przyspieszyło. We wrześniu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 17,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – wynika z tzw. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To najwyższy odczyt od lutego 1997 roku, a więc przeszło 25 lat.

Galopujące ceny energii napędzają inflację w strefie euro, która pierwszy raz w historii unii walutowej osiągnęła dwucyfrowy poziom. W kilku krajach eurolandu wzrost cen przekracza 20%.

Eurostat

Z danych GUS-u wynika, że w ubiegłym roku poziom nierówności dochodowych w miastach w Polsce był wyższy niż w 2015 r. Dzięki lepszej sytuacji na wsi w całym kraju nierówności okazały się minimalnie niższe, ale największe od czasu objęcia władzy przez PiS.

GUS

Piątkowa sesja zakończyła tydzień wyprzedaży na GPW. Wyznaczyła także koniec miesiąca i kwartału, które okazały się jeszcze bardziej spadkowe niż ostanie dni. Agencja Bloomberga kolejny raz określiła WIG20 najgorszym indeksem na świecie, wskazując główne przyczyny słabości w ostatnim czasie.

Bankier.pl

W tym tygodniu polski złoty przeżywał ciężkie chwile. Kurs euro znalazł się na najwyższym poziomie od marca. Rekordowo drogi był też frank. Cena dolara amerykańskiego dosięgnęła 5 zł.

S&P500 zaliczył najmocniejszy spadek od przeszło dwóch tygodni i zakończył dzień na najniższym poziomie w tym roku. Inwestorzy zaczynają być przerażeni polityką prowadzoną przez największe banki centralne Zachodu.

Władze węgierskiego banku centralnego zdecydowały się na kolejną odważną podwyżkę stóp procentowych. Zapowiedziały jednak, że cykl dobiegł końca. Węgrzy nie oglądają się za siebie - pod koniec czerwca podnieśli stopę referencyjną aż o 185 pb., dwa tygodnie później - o kolejne 200 pb., a po następnych dwóch tygodniach dodali jeszcze 100 pb. W miesiąc koszt pieniądza wzrósł o 485 pb.

Bankier.pl na podstawie danych banków centralnych

Brytyjczycy właśnie przekonują się, jak wygląda degradacja ze statusu rynku rozwiniętego do kraju traktowanego jak rynek wschodzący. Jednakże w przypadku Zjednoczonego Królestwa jest to w zasadzie rynek tonący. W ostatnich dniach uwagę rynku przyciąga zwłaszcza katastrofalna wręcz słabość brytyjskiej waluty. Od początku roku szterling stracił do dolara 21% i w nocy z niedzieli na poniedziałek był notowany na najniższych poziomach w historii, przebijając nawet historyczny dołek z roku 1985. A mówimy tu przecież o najstarszej parze walutowej świata, dla której horyzont wyznacza nie tyle historia funta, co dolara amerykańskiego. Funt jest też dawną światową walutą rezerwową świata, która abdykowała na rzecz "zielonego" dopiero w wyniku II wojny światowej.

Niemcy dołączyły do rosnącej grupy krajów, w których oficjalnie raportowana inflacja cenowa osiągnęła dwucyfrowy poziom. Wzrost cen napędziła pioruńsko droga energia i żywność, ale wyraźnie przyspieszyła też dynamika cen usług.

Kurs CD Projektu ciągle elektryzuje inwestorów. Poniedziałkowy wzrost ceny akcji był największy od pamiętnego short squeeze’u ze stycznia 2021 r. Tymczasem w rejestrze krótkiej sprzedaży ciągle jest wiele funduszy grających na spadki.

Od wrześniowego dołka bessy do czwartkowego maksimum kurs CD Projektu zyskał 41,2 proc. W międzyczasie, od 22 września zaliczył pięć wzrostowych sesji z rzędu, w tym jedną, na której walory poszybowały do góry o 13,47 proc. To największy dzienny wzrost akcji producenta „Cyberpunka 2077” od 27 stycznia 2021 r., kiedy wyciskane z krótkich pozycji były zagraniczne fundusze grające na spadki. Wtedy jednego dnia akcje zdrożały o 15,58 proc.

Bankier.pl

KaWa