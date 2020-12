Obroty na NewConnect wciąż wysokie. Rok jak dekada

fot. Szymon Laszewski / FORUM

Obroty na NewConnect w 2020 roku wzrosły zwrotnie względem 2019 roku i potwierdzają to także listopadowe dane. W tym roku wypracowano obroty na podobnym poziomie, jak w całej minionej dekadzie łącznie.

W listopadzie 2020 roku obroty na NewConnect wyniosły 1502,9 mln zł. To rok do roku wzrost o aż 926 proc. Miesiąc do miesiąca obserwowaliśmy wprawdzie spadek o 44 proc., warto jednak pamiętać, że październik pod względem obrotów był dla "małej giełdy" rekordowy. Listopad był dla NewConnectu czwartym najlepszym miesiącem w historii.

/ Bankier.pl

Rekordy są zresztą w ostatnim czasie na porządku "dziennym". Kwiecień 2020 roku był pierwszym w historii miesiącem, gdy udało się przekroczyć poziom 1 mld zł w ciągu miesiąca. Od lipca do dziś poziom 1 mld zł jest "bity" regularnie co miesiąc, dwukrotnie udało się pokonać barierę 2 mld zł (w lipcu i październiku).

Statystyki te robią jeszcze większe wrażenie w zestawieniu ze statystykami całorocznymi. Do tej pory najlepszym rokiem dla NewConnect pod względem obrotów był rok 2011, gdy sięgnęły one 1,9 mld zł. Teraz podobne poziomy zdarzają się w ciągu miesiąca. W sumie od stycznia do listopada 2020 roku obroty wyniosły 13,8 mld zł. Dla porównania w całej dekadzie 2010-2019 obroty wyniosły 14,1 mld zł. W rok wykręcony został zatem porównywalny wynik, jak wcześniej w ciągu całej dekady.

/ Bankier.pl

Nagły skok obrotów w 2020 roku to efekt z jednej strony hossy na spółkach fotowoltaicznych i gamingowych, z drugiej - co było kluczowe - koronawirusa. Wiele biotechnologicznych, ale i nie tylko, spółek mocno rosło na zapowiedziach związanych z przeciwdziałaniem pandemii (choć nie zawsze zapowiedzi udawało się przekładać na wyniki), dodatkowo lockdown, zamknięcie w domach i niższe stopy procentowe spowodowały, że Polacy przychylniejszym okiem spojrzeli na giełdę. Wysokie stopy zwrotu szerokiego grona spółek z "małej giełdy" i niewielkie do tej pory obroty na niej sprawiły, że NewConnect był tego głównym beneficjentem.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

W sumie między styczniem a lipcem wartość flagowego indeksu NCIndex wzrosła z 237 pkt. do 631 pkt. Później przyszła korekta i obecnie indeks notowany jest na poziomie 510 pkt., jednak wciąż od początku roku jest to wzrost o 115 proc. Co ciekawe, to właśnie na okres lipiec-listopad, a więc głównie czas korekty, przypada zdecydowana większość tegorocznych obrotów.