Giełda coraz popularniejsza. Rosną obroty na GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła w marcu 2022 roku 44,3 mld zł, czyli o 8,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 22,4 proc. rdr do 43,8 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1.904,7 mln zł, o 22,4 proc. więcej niż rok wcześniej

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 61,9 proc. rdr do poziomu 319,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 62 proc. rdr i wyniosła 315,6 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,78 mln szt., czyli o 15,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 50,7 proc. rdr do 985,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 18,7 proc. rdr do 292,8 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 23,3 proc. rdr do 465,2 tys. szt.

W marcu odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 64,8 proc. rdr do poziomu 465,1 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 56,8 proc. rdr do 110,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 98,3 mld zł, wobec 102,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 305,7 proc. rdr do poziomu 878,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 55,4 mld zł wobec 42,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 30,2 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w marcu br. 13,9 TWh, co oznacza spadek o 24,6 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 3,4 proc. rdr do 3,1 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 29 proc. rdr do 10,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 1,7 proc. rdr do 10,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,3 proc. do 2,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,2 proc. rdr do 7,7 TWh.

Kapitalizacja 380 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu 2022 r. wyniosła 656,3 mld zł (141,1 mld euro). Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1.249,6 mld zł (268,6 mld euro).

W marcu 2022 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej. (PAP Biznes)

