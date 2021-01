Rok rekordowych obrotów na giełdzie

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Za GPW rekordowy rok pod względem obrotów. Średnia sesyjna w 2020 roku wyniosła blisko 1,2 mld zł względem ledwie 763 mln zł przed rokiem. Prawdziwy okres boomu ma za sobą także rynek NewConnect.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w grudniu o 152,6 proc. rdr do 35,3 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 150,8 proc. do 34,5 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł, o 125,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

/ Bankier.pl

W sumie w całym 2020 roku przełożyło się to na 297 mld zł obrotów. Oznacza to, że średnia sesyjna wyniosła aż 1,179 mld zł. Średnia sesyjna za samo drugie półrocze to 1,295 mld zł. To zdecydowanie lepsze wyniki, niż w poprzednich latach, gdy wskaźnik obrotów na GPW miał problemy z przekroczeniem 1 mld zł. Koronawirusowa zmienność, debiut Allegro i wzrost zainteresowania rynkiem sprawiły jednak, że 2020 rok odmienił negatywną tendencję.

/ Bankier.pl

Widać to było także na małej giełdzie. Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 811,8 proc. rdr do poziomu 1,2 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1019,2 proc. rdr i wyniosła 1,2 mld zł. Łączne obroty na NewConnect za 2020 rok sięgnęły 14,8 mld zł. Wcześniej ani razu nie udało się w ciągu całego roku przekroczyć 1,9 mld zł.

Grudniowe wzrosty także na innych rynkach

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1.328,5 tys. szt., czyli o 105,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,6 proc. rdr do poziomu 543,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 85,6 proc. rdr do 246,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 514,6 proc. rdr do 509,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 13,6 proc. rdr do 29,5 tys. szt.

Jak podano, w grudniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 116,6 proc. rdr do poziomu 253,1 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 248,3 proc. rdr do 71,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 99,4 mld zł wobec 92,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 14,5 proc. rdr do poziomu 222,7 mln zł.

GPW podała, że kapitalizacja 384 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec grudnia wyniosła 538,8 mld zł (119,0 mld euro). Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1.068,7 mld zł (236,1 mld euro).

AT/GPW