Obraz namalowany przez Winstona Churchilla sprzedany za ponad 2 mln dol.

Obraz "Most nad Aix-en-Provence", namalowany jako hołd francuskiemu malarzowi Paul Cezannowi, sprzedano w domu aukcyjnym Christie's za 2,3 mln dolarów - podała w czwartek agencja EFE.

Obraz przedstawia idylliczny krajobraz południowej Francji, który wcześniej dwukrotnie utrwalił francuski postimpresjonistyczny malarz Paul Cezanne.

#AuctionUpdate Sir Winston Churchill's 'The Bridge at Aix-en-Provence' (1948) achieved £1,702,500 in The Modern British & Irish Art Evening Sale. The work embodies #Churchill's passion for his favourite pastime, painting. 🌿 pic.twitter.com/nLL0jcOQD3