Obraz Vincenta van Gogha sprzedany na aukcji. Cena ostateczna dużo wyższa od wyceny

Obraz Vincenta van Gogha "Głowa kobiety" ("Gordina de Groot") został sprzedany na licytacji w domu aukcyjnym Christie’s w Londynie za 4,84 mln funtów, poinformowała firma na swojej stronie internetowej. Christie’s wyceniał wcześniej dzieło holenderskiego mistrza na 1-2 mln funtów.

Wystawiony na aukcji obraz namalowany w 1885 r. to jedna z kilkudziesięciu głów mieszkańców wsi, które Van Gogh namalował w Nuenen, gdzie mieszkali jego rodzice. Praca jest o tyle szczególna, że jako jedyna nosi imię i nazwisko namalowanej postaci.

#AuctionUpdate #VincentvanGogh's 'Kop van een vrouw (Gordina de Groot) (Head of a Woman [Gordina de Groot])' achieved £4,842,000 in the 20th/21st Century: London Evening Sale: https://t.co/KUYcdohaa1 pic.twitter.com/UlGpvlZSnJ