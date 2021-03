Obraz Banksy'ego trafi na aukcję. Może osiągnąć cenę 3,5 mln funtów

fot. Andrew Matthews / PA Images

Obraz Banksy'ego, brytyjskiego artysty street-artowego, na którym chłopiec zamiast leżących w koszu figurek Batmana i Supermana wybiera do zabawy nową superbohaterkę - pielęgniarkę walczącą z pandemią koronawirusa, zostanie sprzedany na aukcji - poinformował dom aukcyjny Christie's.

Jak podano w poniedziałek, dochód z aukcji, która odbędzie się 23 marca w londyńskim domu aukcyjnym Christie's, zostanie przekazany brytyjskiej publicznej służbie zdrowia NHS. Christie's szacuje, że dzieło może osiągnąć cenę 2,5-3,5 mln funtów.

Obraz zatytułowany "Game Changer" pojawił się na ścianie szpitala w Southampton na południu Anglii w maju zeszłego roku, gdy trwała pierwsza fala pandemii koronawirusa. Dołączona do niego była notka: "Dzięki za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśni to miejsce, nawet jeśli jest tylko w czerni i bieli". Teraz jego oryginał zostanie sprzedany, zaś w szpitalu pozostanie reprodukcja.

Nieujawniający swojej tożsamości artysta często tworzy prace stanowiące komentarz do bieżących wydarzeń, a "Game Changer" to jedno z kilku jego dzieł nawiązujących do trwającej pandemii. W lipcu zeszłego roku zamieścił na Instagramie wideo, które przedstawia malowanie przez niego w wagonie londyńskiego metra graffiti zachęcające do noszenia maseczek, z kolei na innym odnosi się do rozpowszechnionej w czasie pandemii pracy z domu.

"+Game Changer+ to uniwersalny hołd dla wszystkich, którzy na całym świecie walczą na pierwszej linii frontu tego kryzysu. W czasie, gdy możemy odważyć się mieć nadzieję i spojrzeć na życie po pandemii, ważne jest, aby zastanowić się nad wieloma symbolami siły i nadziei, które widzieliśmy na całym świecie od początku 2020 roku. +Game Changer+ Banksy'ego był światłem dla personelu i pacjentów Southampton General Hospital i życzeniem artysty było, aby następnie wystawić go na aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz NHS" - oświadczyła Katharine Arnold z Christie's.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński