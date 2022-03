Obowiązkowe szczepienia dla obywateli Ukrainy. MZ: nie będzie wyjątków

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Po upływie 3 miesięcy pobytu obywateli Ukrainy w Polsce szczepienia na odrę, błonicę, gruźlicę i polio będą obowiązkowe. Do 3 miesięcy szczepienia te są dobrowolne – powiedział w piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz był pytany w Polsat News o szczepienia obywateli Ukrainy w Polsce przeciw COVID-19.

"Ostatniej doby wystawiliśmy 32 tys. skierowań dla obywateli Ukrainy, które otrzymali już u nas PESEL. Cały czas namawiamy do szczepień. Dzisiaj ruszamy ze specjalną animacją w języku ukraińskim skierowaną do obywateli Ukrainy" – poinformował Andrusiewicz.

Dopytywany o to, czy MZ ma opracowane scenariusze szczepienia dzieci z Ukrainy, odpowiedział, że wyszczepienie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych na Ukrainie jest mniejsze niż w Polsce. "I tu nie tylko chodzi o covid, ale także o choroby typu odra, gruźlica, błonica czy polio" – dodał.

Zapewnił, że w wojewódzkich i powiatowych stacjach epidemiologicznych są zapasy szczepionek, a POZ-y mają możliwość ich zamawiania.

"Na chwilę obecną obywatele Ukrainy, którzy przebywają u nas do 3 miesięcy, mówimy tutaj o dzieciach obywateli Ukrainy, mogą je szczepić dobrowolnie. My zalecamy, rekomendujemy, by szczepili dzieci. Po 3 miesiącach pobytu w Polsce szczepienia, które w tej chwili są dla tych obywateli dobrowolne, staną się szczepieniami obowiązkowymi, więc będzie obowiązek zaszczepienia na odrę, błonicę, gruźlicę, polio" – powiedział Andrusiewicz.

Ministerstwo Zdrowia: bezpłatne szczepienia ochronne dla dzieci z Ukrainy Obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień ochronnych dla dzieci na odrę, świnkę, różyczkę, błonicę, tężec, krztusiec, poliomyelitis, WZW B oraz przeciw SARS-CoV-2 - napisało w piątek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zachęcił do skorzystania z tych szczepień. "Zachęcam wszystkich obywateli Ukrainy do darmowych szczepień przeciw COVID-19 i szczepienia dzieci w ramach polskiego kalendarza szczepień obowiązkowych" - napisał. Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, szef resortu zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach. W przypadku braku szczepień u dziecka, rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r. Ponadto MZ, mając na uwadze rekomendację Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 7 marca br., informuje, że szczepienia dla osób z Ukrainy powinny być realizowane szczepionkami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce. Autorka: Katarzyna Herbut

