Obowiązkowe maseczki w Czechach. Padł kolejny rekord nowych zakażeń

Pierwszy raz od kwietnia do Tajlandii przybyli zagraniczni turyści

Do Tajlandii we wtorek przybyli pierwsi zagraniczni turyści od kwietnia, kiedy to zakazano lotów komercyjnych w związku z epidemią koronawirusa. 39 osób przyleciało do Bangkoku z Szanghaju - poinformowały władze portu lotniczego Suvarnabhumi.