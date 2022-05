Obowiązkowa fotowoltaika na nowych budynkach? Bruksela chce boomu dla OZE

fot. PRAPAN CHANKAEW / / Reuters

W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły propozycji RePowerEU, które zakładają uniezależnienie się od Rosji. Oznaczają boom dla OZE - m.in instalacje PV na nowych budynkach mają być obowiązkowe.

Komisja Europejska będzie chciała przedstawić 18 maja propozycję zwiększenia celu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł do 2030 roku – donosi EurActive. Nie podaje jednak szczegółów, o jaką dokładnie liczbę w propozycji Komisji chodzi, ponieważ ma to zostać dopiero ustalone. Pewne jest, że już do 2025 roku rozwój OZE ma zdecydowanie przyspieszyć. Państwa członkowskie będą musiały przede wszystkim zmniejszyć biurokrację związaną z budowaniem farm wiatrowych i fotowoltaicznych i przyspieszyć wydawanie dla nich pozwoleń. KE ma tu konkretne propozycje ograniczenia czasu oczekiwania inwestorów na wydawane decyzje.

OZE: interes publiczny?

W kwietniowym komunikacie RePowerEU Komisja zapowiedziała, że państwa powinny przejrzeć swoje plany terytorialne i uwzględnić w nich obszary szczególnie odpowiednie do rozwoju OZE. To tereny przemysłowe, komunikacyjne czy zdegradowane, omijające wartościowe dla środowiska miejsca. Tak miałyby powstać specjalne obszary na lądzie i wodzie, gdzie instalacje OZE nie wpływałyby znacznie na środowisko. To właśnie w tych regionach wszystkie decyzje niezbędne do budowy instalacji inwestor miałby otrzymywać w ciągu roku, w wyjątkowych przypadkach czas ten mógłby zostać przedłużony o trzy miesiące, a jeszcze krótszy czas miałyby instalacje do 150 kW – podaje Reuters.

Na pozostałych terenach utrzymane zostałyby obecne zasady, z ograniczeniem wydawania decyzji do dwóch lat, maksymalnie trzech.

Z kolei według informacji Bloomberga KE chce, aby już istniejących budynkach pozwolenia dla słonecznych instalacji były wydawane w czasie krótszym niż trzy miesiące.

O krótszy czas na wydawanie decyzji dla budowy farm wiatrowych zabiegała od dawna branża, a organizacja WindEurope problemy z uzyskaniem pozwoleń wymienia jako jedną z głównych barier w rozwoju lądowej energetyki wiatrowej.

Magdalena Skłodowska