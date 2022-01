Gorące napoje, posiłki i ciepłe pomieszczenia. Zimowe obowiązki pracodawcy

fot. Tricky_Shark / / Shutterstock

Śnieg i mrozy wracają ponownie nad Polskę. Praca przy niskiej temperaturze może być niebezpieczna dla zdrowia. Pracodawca ma obowiązek m.in. zapewnić odzież ochronną, miejsce, w którym pracownik może się ogrzać, ciepłe napoje oraz posiłki profilaktyczne.

Opady śniegu, niska, a nawet ujemna temperatura na zewnątrz przekłada się na warunki pracy wielu osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniego środowiska pracy. Zimowe obowiązki pracodawcy dotyczą okresu od 1 listopada do 31 marca.

Odpowiednia temperatura

W trakcie zimy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy osobom zatrudnionym. Do jednego z obowiązków należy zagwarantowanie pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy. W pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca fizyczna temperatura nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, natomiast w pomieszczeniach, w których jest to lekka praca fizyczna lub praca biurowa temperaturę powinna być nie niższa niż 18 stopni Celsjusza, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Obowiązkiem pracodawcy jest także zabezpieczenie pomieszczeń pracy przed niekontrolowanym odpływem ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz – przypomina Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach w specjalnym apelu.

Gorące napoje dla pracowników

Pracodawca powinien także zapewnić dostęp do ciepłych napojów oraz odzież chroniącą przed niską temperaturą pracownikom wykonującym pracę na wolnej przestrzeni jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 10 stopni Celsjusza. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek przygotować pomieszczenie, w którym pracownicy będą mogli ogrzać się lub zmienić odzież – temperatura w takim miejscu nie może być niższa niż 16 stopni. Na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać co najmniej 0,1 mkw powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 mkw.

– W razie, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni nie jest możliwe zapewnienie wspominanego pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła do ogrzania, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej – podkreśla Piotr Kalbron.

Posiłki profilaktyczne

W czasie zimy osoby zatrudnione, które wykonują pracę związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet na otwartej przestrzeni mają prawo do otrzymania posiłków profilaktycznych, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10 stopni Celsjusza.

Posiłki profilaktyczne powinny być wydawane pracownikom w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Z kolei ciepłe napoje dla zatrudnionych osób powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej.

Odśnieżanie dachów

Do pracy przy odśnieżaniu dachów mogą być skierowani wyłącznie pracownicy, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Przed podjęciem pracy powinien zostać przeprowadzony instruktaż stanowiskowy dla pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

– Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych są "definitywnie zabronione" podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 metrów na sekundę. W czasie burzy oraz przy silnym wietrze należy natychmiast przerwać takie prace. Nie można też obsługiwać żurawi budowlanych przy temperaturze w kabinie poniżej 18 stopni – przypomniał Piotr Kalbron.

