Czas pracy może zostać skrócony z powodu upału

Fala upałów nadciągnęła nad Polskę. Praca w wysokich temperaturach może być groźna dla zdrowia osób zatrudnionych. Pracodawca ma obowiązek m.in. zapewnić dostęp do zimnych napojów, miejsce do odpoczynku, może także zdecydować o skróceniu czasu pracy.

Wysoka temperatura wpływa na warunki pracy zarówno osób pracujących na świeżym powietrzu, jak i pomieszczeniach zamkniętych. Upały rodzą obowiązki przed pracodawcą.

Woda dla pracowników

Podczas upałów pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpłatnych zimnych napojów dla zatrudnionych osób. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. sprawie profilaktycznych posiłków i napojów nakłada obowiązek udostępnienia napojów w sytuacji, gdy:

temperatura otoczenia jest powyżej 25°C – praca na otwartej przestrzeni,

– praca na otwartej przestrzeni, temperatura otoczenia przekracza 28°C – w pomieszczeniach zamkniętych (hale produkcyjne, punkty obsługi, biura).

Przepisy nie narzucają sposobu, w jaki pracodawca ma dostarczyć wodę pracownikom. Może ustawić ogólnodostępny dyspozytor lub rozdawać wodę w butelkach. Dodatkowo dla osób pracujących poza pomieszczeniem zamkniętym pracodawca ma obowiązek zapewnić zacienione i zadaszone miejsce do odpoczynku.

Skrócony czas pracy

Pracodawca może również zdecydować o skróceniu czasu pracy z powodu upałów. Nie należy to do obowiązków pracodawcy, jest to możliwość, z której osoba zatrudniająca może skorzystać. Jeżeli w firmie zapadnie decyzja o skróceniu czasu pracy, to pracownik otrzyma 100 proc. wynagrodzenia przysługującego mu za dany dzień.

Upały a młodzi pracownicy

Szczególną ochroną podczas upałów objęci są pracownicy młodociani, czyli osoby niepełnoletnie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac wskazuje, że w sytuacji, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza 65 proc. pracownicy młodociani nie mogą wykonywać swoich obowiązków w takich warunkach.

