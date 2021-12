Obowiązki podatkowe i księgowe w styczniu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

/ Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w styczniu 2022 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe, w życie wejdzie "Polski ład". Zmieni się też wiele kwestii dotyczących ubezpieczenia społecznego.

Katalog najważniejszych zmian wprowadzonych przez "Polski ład"

Najważniejsze ze zmian, jakie wprowadza "Polski ład" to:

Wymiar czasu pracy w styczniu

Wymiar pracy w styczniu 2022 r. wynosi 152 dni. W tym miesiącu będziemy pracować najkrócej, bo tylko 19 dni.

Wyższe wynagrodzenie minimalne

Od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia i wyniesie ona 3010 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców i osób świadczących usługi - w 2022 r. wyniesie 19,70 zł.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany, na jakie trzeba się przygotować to:

Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia - Już nie dostaniesz pół roku chorobowego po utracie pracy Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu do 80 % Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

Terminy podatkowe w styczniu 2022 r.

5.01.2022 (środa)

Do środy 5 stycznia 2022 r. podatnicy mają czas na złożenie:

deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2021 r.

6.01.2022 (czwartek)

Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy.

7.01.2022 (piątek)

Do 7 stycznia 2022 r. należy:

Dokonać wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej ( Osoby prawne, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach są zobowiązane do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz do sporządzenia informacji dla podatników i urzędów skarbowych. W przypadku polskiego rezydenta płatnik ma obowiązek wpłaty podatku oraz sporządzenia deklaracji CIT-7 w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zryczałtowany podatek, i przesyłania jej do podatnika.)

Dokonać wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7Złożyć deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za grudzień 2021 r. oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2021 r.

Złożyć deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

złożyć zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2021 r. ( Obowiązek przekazywania informacji INTRASTAT ciąży na przedsiębiorcach, którzy osiągną ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości w ramach obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii. W przypadku przywozu towarów należy złożyć zgłoszenie INTRASTAT w przywozie, a w przypadku wywozu towarów zgłoszenie INTRASTAT w wywozie. Zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać w formie elektronicznej.)

10.01.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada obowiązek:

zapłaty składek ZUS za grudzień 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie, to ostatni miesiąc kiedy składki zostaną zapłacone w wysokości takiej jak w grudniu. Kolejne składki do ZUS będą opłacane na nowych zasadach.

17.01.2022 (poniedziałek)

To dzień kiedy należy:

zapłacić składki za grudzień grudzień 2021 r. , obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

zapłacić podatek leśny za styczeń 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej (Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku leśnego w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.)

złożyć deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

dokonać wpłat do PPK

20.01.2022 (czwartek)

W tym dniu przypada termin:

wpłaty za grudzień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

wpłaty za grudzień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

wpłaty za grudzień 2021 r. lub ostatni kwartał 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

wpłaty za grudzień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN

wpłaty na PFRON za grudzień 2021 r.

złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT16-S), a w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego (ryczałtu ewidencjonowanego) lub zawiadomienia o rezygnacji z karty (w razie wyboru skali podatkowej)

złożenia deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych za 2022 r.

25.01.2022 (wtorek)

To ostatni dzień na:

zapłatę podatku VAT za grudzień 2021 r.

złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2021 r.

przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2021 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2021 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)

wpłatę podatku akcyzowego za grudzień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2021 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2021 r.

rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2021 r.

rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień 2021 r.

31.01.2022 (poniedziałek)

W ostatnim dniu stycznia przypada wiele obowiązków, są to:

Złożenie do Urzędu skarbowego PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A

Do końca stycznia należy sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego:

PIT-11 - informacja przygotowywana przez płatników dokonujący wypłat, w przypadku których ustawodawca przewidział zaliczkowy pobór podatku

PIT-8C - informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-40A/11A - roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Ponadto do 31 stycznia trzeba dokonać:

wpłaty podatku od nieruchomości za styczeń 2022 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej (Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek ma być wpłacany na rachunek budżetu właściwej gminy.)

Do 31 stycznia podatnicy mają też czas na:

złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym

złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2021 r. (PIT-16A)

Podatnicy płacący podatek dochodowy w formie karty podatkowej są zobowiązany po upływie roku podatkowego złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w terminie do 31 stycznia. Deklarację taką składa się na formularzu PIT-16A.

złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 r. (PIT-4R)

złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2021 r. (PIT-8AR)

złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-6AR przez:

spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w 2021 r., spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2021 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

złożenie do urzędu skarbowego przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:

należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2021 r. (CIT-10Z), dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2021 r. (CIT-6R)

przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w październiku 2021 r.

złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w październiku 2021 r.

Ponadto do 31 stycznia 2021 r. trzeba:

przekazać do ZUS informację o danych za 2021 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) przekazać do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2021 r. poinformować pracowników przez pracodawcę so odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (o ile podjął taką decyzję) w pierwszym miesiącu 2022 r.

Tarcza antykryzysowa

Od 17 stycznia przedsiębiorcy o kodach PKD

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Od 17 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7). Najpóźniej wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r. Wnioski będzie można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z oferowanego wsparcia przedsiębiorca musi przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. do 28 lutego 2022 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

17 stycznia 2022 r. wniosek o świadczenie postojowe

Od 17 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) będzie można złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie dwukrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie czterokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

91.02.Z – działalność muzeów.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięciokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,

52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z – działalność fotograficzna,

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.11.A – działalność agentów turystycznych,

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej pole-gającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D – działalność paramedyczna,

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

93.11.Z – działalność obiektów sportowych,

93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześciokrotnie, jeśli na 31 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności wg PKD był oznaczony kodem:

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

