Obowiązki podatkowe i księgowe w marcu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

ZUS przejmuje obsługę programu "Rodzina 500+". Będzie wypłacał "na zakładkę"

Od 1 stycznia wszystkie wnioski o świadczenie będą kierowane do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. To ogromna wygoda dla rodziców – poinformowała prezes ZUS Gertruda Uścińska w wywiadzie opublikowanym we wtorkowej "Rzeczpospolitej".