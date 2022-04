Obowiązki podatkowe i księgowe w maju 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w maju 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

» Zeznania podatkowe, które trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. - PIT.pl



"Polski ład" – najważniejsze zmiany

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach związane z "Polskim ładem". Teraz rząd szykuje zmiany, które mają objąć cały 2022 r. Autorzy zmian zakładają, że nowe przepisy będą gotowe w lipcu. Najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić rząd, to:

likwidacja ulgi dla klasy średniej;

obniżenie PIT w pierwszym przedziale skali z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej;

pomniejszenie podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla przedsiębiorców na liniówce - do kwoty limitu 8700 zł podstawy (czyli rocznie 1653 zł oszczędności), przy ryczałcie - połowa składki ma być odliczana od przychodów (czyli oszczędności mogą być większe bądź mniejsze - w zależności od wysokości przychodów i stawki ryczałtu), przy karcie podatkowej - pomniejszeniu ma podlegać podatek do kwoty 19% wysokości składki;

oświadczenie PIT-2 będzie można składać aż 3 płatnikom;

przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko (zamiast odliczenia 1500 zł) - choć może być niekorzystne dla mniej zarabiających "samotnych rodziców";

modyfikacja ulgi "Pałacyk+";

likwidacja abolicji podatkowej;

oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej nie tylko składką zdrowotną, ale też i ZUS;

mechanizm osłonowy dla OPP tracących na 1% podatku.

» Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Wymiar czasu pracy w maju 2022 r.

W maju wypadają dwa święta ustawowo wolne od pracy czyli 1 i 3 maja 2022 r. Są to odpowiednio niedziela i wtorek. W maju są cztery pełne weekendy, jedna dodatkowa niedziela i święto wypadające w dniu roboczym. Razem daje to 10 dni wolnego. Wymiar pracy w maju 2022 r. wynosi 168 godzin, co oznacza, że tym miesiącu będziemy pracować 21 dni.

» Święto 1 maja. Czy pracownicy zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy? - PIT.pl

» Czy pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu 2 maja 2022 r.? - PIT.pl

Składki ZUS w maju 2022 r.

Kwota składki zdrowotnej w maju 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w lutym, marcu i kwietniu. Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania.

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych) Rodzaj składki 2022 r. 2021 r. Zmiana r/r Zmiana r/r (proc.) Składka zdrowotna zależna od dochodu/formy opodatkowania 381,81 zł 38,11 zł 8,32% Składka emerytalna 693,58 zł 615,93 zł 77,65 zł 12,61% Składka rentowa 284,26 zł 252,43 zł 31,83 zł 12,61% Składka chorobowa 87,05 zł 77,31 zł 9,74 zł 12,60% Składka wypadkowa 59,34 zł 52,70 zł 6,64 zł 12,60% Składka na Fundusz Pracy 87,05 zł 77,31 zł 9,74 zł 12,60% SUMA SKŁADEK ZUS 1 631,20 zł za styczeń 2022 r. 1 457,49 zł 173,71 zł 11,33% Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Rząd pracuje nad zmianami w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w lipcu 2022 r.

» Składka zdrowotna w Polskim Ładzie 2.0, policzyliśmy ile zyskają przedsiębiorcy - PIT.pl

» Rząd przyjął projekt przepisów o obniżeniu PIT do 12 proc. - PIT.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia ,

od 60 tys. do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowych i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem Roczne przychody Składka zdrowotna 2022 r. Składki ZUS za 2022 r. Składki ZUS za 2021 r. Zmiana r/r Zmiana r/r (proc.) poniżej 60 000 335,94 zł 1 547,22 zł 1 457,49 zł 89,73 zł 6,16% od 60 000,01 do 130 000 zł 559,89 zł 1 771,17 zł 1 457,49 zł 313,68 zł 21,52% powyżej 300 000 zł 1 007,81 zł 2 219,09 zł 1 457,49 zł 761,60 zł 52,25% Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

» Jaka podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2022 na działalności gospodarczej?

» Polski ład 2.0 Składka zdrowotna do odliczenia już w lipcu przez liniowców - PIT.pl

Terminy podatkowe w maju 2022 roku

2 maja 2022 r. (poniedziałek) - obowiązek złożenia zeznań PIT za 2021 r.

Podatnicy do 2 maja 2022 r. powinni złożyć zeznania roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39) oraz zapłacić podatek wynikający z zeznania.

» Zeznania podatkowe, które trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. - PIT.pl

Do 2 maja podatnicy, którzy otrzymali od organu rentowego PIT-40A za 2021 r. i chcą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego powinni złożyć oświadczenie PI PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

5.05.2022 ( czwartek)

W tym dniu należy pamiętać o:

złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2022 r.;

9.05.2022 (poniedziałek)

W tym dniu należy pamiętać o:

wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2022 r.;

wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;

złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2022 r. oraz wpłacie podatku należnego wykazanego w tej deklaracji;

» ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach "Polskiego ładu"

10.05.2022 (wtorek)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2022 r.

16.05.2022 (poniedziałek)

To dzień kiedy należy:

zapłacić składki ZUS za kwiecień 2022 r., obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);

zapłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj Obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

zapłacić II ratę podatku rolnego za maj - obowiązek ten dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

zapłacić podatek II ratę podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.

dokonać wpłat do PPK;

20.05.2022 (piątek)

W tym dniu przypada termin:

zapłaty składek ZUS za kwiecień 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;

wpłaty za kwiecień 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;

zapłaty za kwiecień 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;

wpłaty za kwiecień 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2022 r.;

wpłaty na PFRON za kwiecień 2022 r.

25.05.2022 (poniedziałek)

To ostatni dzień na:

zapłatę podatku VAT za kwiecień 2022 r.;

złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2022 r.;

przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2022 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2022 r. (część ewidencyjna)

wpłatę podatku akcyzowego za kwiecień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;

przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.