Obniżona rekomendacja CD Projektu. "Cyberpunk" to "zmęczony koń" ?

Serwis Bloomberg donosi o nowej rekomendacji dla największego polskiego producenta gier. Według analityka, wyniki sprzedaży "Cyberpunka" rozminą się z prognozami, przez co kurs może być poniżej 150 zł.

Nowa rekomendacja pochodzi od nowojorskiej firmy inwestycyjnej AllianceBernstein. Firma zarządzająca aktywami jest obecna także w Polsce, gdzie oferuje 18 funduszy dających ekspozycję na akcje i obligacje rynku amerykańskiego, europejskiego, ale także azjatyckiego (m.in. Indie, Japonia).

Agencja Bloomberg poinformowała, że analityk firmy Matti Littunen, obniżył ich ostatnią wycenę ze 160 zł do 144 zł. Rekomenduje „sprzedaj” dla akcji CD Projektu - napisał "Puls Biznesu". Największy wpływ na zmianę podejścia z neutralnego na negatywne ma nieuzasadniona prognoza sprzedaży „Cyberpunka 2077” w 2022 r.

Nowa wersja gry na konsole nextgeneration, ma się pojawić w I kwartale tego roku. We wrześniu ubiegłego roku analitycy, z którymi rozmawiał PAP Biznes, szacowali sprzedaż gry w kwartale premiery na nowych konsolach na 0,7-2 mln kopii. Przypominali, że posiadacze "CP 2077" na konsolach starszej generacji otrzymają reedycję za darmo (pamiętne problemy i bugi oraz wycofanie gry z PS Store).

By zobrazować swoje podejście do sytuacji w CD Projekcie, Matti Littunen napisał, że “firma chłosta konia, który jest bardzo zmęczony, jeśli nie martwy”- cytuje "Puls Biznesu". Wygląda na to, że duże oczekiwania co do znaczenia wersji gry na nowe generacje są tym, co trzyma kurs od kilku miesięcy w pobliżu okrągłych 200 zł. Pomagają też nagrody, które gra otrzymuje w podsumowaniach 2021 roku.

Takie też jest nastawienie większości publikowanych rekomendacji, które cenę docelową widzą znacznie niżej niż obecnie notowania producenta „Cyberpunka” i „Wiedźmina” Ostatnie trzy publicznie dostępne rekomendacje wydane po raporcie za III kwartał widzą cenę niżej niż obecnie i rekomendują „sprzedaj” lub” redukuj”.



Biuro maklerskie Data wydania Rekomendacja Wycena CD Projekt Noble Securities 21.12.2021 redukuj 176,40 zł

Ipopema Securities 08.12.2021 sprzedaj 120,00 zł

DM BOŚ 05.12.2021 trzymaj 167,00 zł

Eksperci z biur maklerskich pozostają zgodni co do jednego: rynek nadal wycenia akcje lidera branży zbyt wysoko. Średnia cena docelowa akcji CD Projektu, na podstawie 17 krajowych i zagranicznych raportów, to ok. 175 zł – podał w ostatnim podsumowaniu PAP Biznes.

