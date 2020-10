Obniżki w rafineriach, podwyżki na stacjach

fot. Piotr Waniorek /

Mijający tydzień przyniósł niewielkie zmiany cen benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw, mimo że stawki hurtowe wyraźnie spadły. Jednak znacząco podrożał autogaz.

Po lekkich spadkach z poprzednich dwóch tygodni ceny paliw ustabilizowały się na umiarkowanych poziomach. Średnia cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,45 zł/l i była o 2 gr/l wyższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy tankowaliśmy średnio po 4,31 zł/l, czyli o grosz drożej niż przed tygodniem. Drugi tydzień z rzędu podrożał autogaz. Tym razem o 6 gr/l, do 2,11 zł/l.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

W przypadku benzyny i ON mówimy o cenach niższych niż rok temu. Pod koniec października 2019 roku benzyna była przeciętnie droższa o 48 gr/l. Natomiast za olej napędowy płaciliśmy o 64 gr/l więcej, niż obecnie. Droższy niż rok temu jest za to autogaz, przeciętnie o 14 gr/l.

Na rynku hurtowym w mijającym tygodniu zaobserwowano wyraźny spadek cen benzyny. 23 października PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 373 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,15 zł/l. To o 9 gr/l taniej niż tydzień temu. Bez większych zmian pozostały kwotowania oleju napędowego, dostępnego w płockiej rafinerii tylko o 2 gr/l taniej niż tydzień temu.

- Spadek wolumenu sprzedaży będzie rekompensowany wyższą marżą, a to może oznaczać, że mimo spadku cen w hurcie na stacjach nie wystąpią obniżki cen paliw – twierdzą analitycy BM Reflex. Z sytuacją bardzo wysokich marż detalicznych mieliśmy już do czynienia w kwietniu, gdy doszło do załamania popytu na paliwa, a w szczególności na benzynę. Opinii tej nie podzielają eksperci e-petrol.pl

- W ostatnich dniach października na obniżkę cen na stacjach mogą liczyć głównie kierowcy tankujący benzynę. Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni wyglądają następująco: 4,30-4,41 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla 4,21-4,32 zł/l i 2,04-2,10 zł/l dla autogazu – czytamy w piątkowym komunikacie e-petrol.pl.

KK