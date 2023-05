Banki obniżają oprocentowanie. Ostatnio zrobiło to pięć instytucji

W ostatnim czasie częściej możemy się spotkać z cięciami na depozytach niż z prawdziwymi okazjami. Na liście banków, które obrały ten kierunek, znalazło się ostatnio pięć z nich – Alior Bank, Bank Nowy, Citi Handlowy, Credit Agricole oraz Inbank. W kontrze do nich stanął Bank Pocztowy, który wrócił ze swoją najlepszą propozycją.

fot. Nopphon_1987 / / Shutterstock

Obniżki w Alior Banku

Alior Bank w ostatniej tabeli z 21 kwietnia dokonał zmian jedynie w zakresie Lokaty na Nowe Środki. Lokaty na 3 i 6 miesięcy zostały objęte cięciami (odpowiednio z 6,00 do 5,50 proc. i z 6,50 do 6,00 proc. rocznie). Bank wrócił również do oferowania tego depozytu na 12 miesięcy, proponując zainteresowanym stawkę w wysokości 6,00 proc. w stosunku rocznym.

Obniżki w Banku Nowym

Ostatnia tabela oprocentowania Banku Nowego datowana jest na 26 kwietnia br. Zainteresowani ofertą banku nie będą zadowoleni ze zmian, które wprowadziła – obniżki objęły prawie wszystkie lokaty z dodatkowymi warunkami. Wyjątkiem jest lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, która w dalszym ciągu jest liderem rankingu lokat miesięcznych. Tabela poniżej pokazuje ostatnie zmiany zaproponowane przez bank.

Zmiana oprocentowania w Banku Nowym Nazwa lokaty Oproc. przed zmianą [p.a.] Oproc. po zmianie [p.a.] Zmiana Data ostatniej tabeli oprocentowania NOWYdepozyt 3M Gwarantowany 8,10% 7,70% - 0,40 pp. 26 kwietnia 2023 r. NOWYdepozyt 6M Gwarantowany 8,10% 7,70% - 0,40 pp. NOWYdepozyt 3M ZYSK 8,00% 7,50% - 0,50 pp. NOWYdepozyt 6M ZYSK 7,70% 7,00% - 0,70 pp. NOWYdepozyt 12M ZYSK 7,30% 7,00% - 0,30 pp. NOWYdepozyt 3M ZYSK PREMIUM 8,00% 7,30% - 0,70 pp. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania Banku Nowego

Zmiany w Citi Handlowym

W przypadku Citi Handlowego nowy porządek nie ominął najlepszej propozycji, czyli Twojej Lokaty, której oprocentowanie spadło o 0,90 pp. Obniżki dotknęły również lokaty standardowe banku, ale w USD i EUR. Wszystkie obniżki można sprawdzić w tabeli.

Zmiana oprocentowania w Citi Handlowym Nazwa lokaty Oproc. przed zmianą [p.a.] Oproc. po zmianie [p.a.] Zmiana Data ostatniej tabeli oprocentowania Twoja Lokata 8,00% 7,10% - 0,90 pp. 19 kwietnia 2023 r. Lokata standardowa / T-Lokata (USD) (CitiKonto/Citi Priority) 1M 0,30% 0,10% - 0,20 pp. Lokata standardowa / T-Lokata (USD) (CitiKonto/Citi Priority) 3M 0,50% 0,30% - 0,20 pp. Lokata standardowa / T-Lokata (USD) (CitiKonto/Citi Priority) 6M 0,80% 0,60% - 0,20 pp. Lokata standardowa / T-Lokata (USD) (CitiKonto/Citi Priority) 12M 0,80% 0,60% - 0,20 pp. Lokata standardowa / T-Lokata (EUR) (CitiKonto/Citi Priority) 1M 0,20% 0,10% - 0,10 pp. Lokata standardowa / T-Lokata (EUR) (CitiKonto/Citi Priority) 3M 0,30% 0,10% - 0,20 pp. Lokata standardowa / T-Lokata (EUR) (CitiKonto/Citi Priority) 6M 0,40% 0,20% - 0,20 pp. Lokata standardowa / T-Lokata (EUR) (CitiKonto/Citi Priority) 12M 0,50% 0,30% - 0,20 pp. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania Citi Handlowego

Zmiany w Credit Agricole

W przypadku Credit Agricole cięcia objęły jedną z dwóch lokat w złotówkach, które ma w ofercie. Lokata na nowe środki wciąż jest objęta oprocentowaniem w wysokości 6 proc. w skali roku, natomiast Lokata standardowa oferuje stawkę niższą o 1 pp. niż jeszcze była dostępna w kwietniu. Rozkładając to na poszczególne okresy wygląda to następująco.

Zmiana oprocentowania w Credit Agricole Nazwa lokaty Oproc. przed zmianą [p.a.] Oproc. po zmianie [p.a.] Zmiana Data ostatniej tabeli oprocentowania Lokata standardowa 30 dni 3,00% 2,00% - 1,00 pp. 1 maja 2023 r. Lokata standardowa 60 dni 3,00% 2,00% - 1,00 pp. Lokata standardowa 90 dni 3,50% 2,50% - 1,00 pp. Lokata standardowa 180 dni 4,00% 3,00% - 1,00 pp. Lokata standardowa 270 dni 4,00% 3,00% - 1,00 pp. Lokata standardowa 1 rok 4,50% 3,50% - 1,00 pp. Lokata standardowa 2 lata 4,50% 3,50% - 1,00 pp. Lokata standardowa 3 lata 4,50% 3,50% - 1,00 pp. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania Credit Agricole

Zmiana w Inbanku

Nowa tabela oprocentowania Inbanku z 25 kwietnia br. wprowadziła zaledwie jedną zmianę, która jednak może być istotna z punktu widzenia zainteresowanych lokatami średnioterminowymi. Bank bowiem obniżył oprocentowanie na Lokacie standardowej półrocznej z 7,50 do 7,25 proc. w skali roku.

Zmiana w Banku Pocztowym

Na plus można zapisać zmiany, które przyniósł najnowszy cennik lokat w Banku Pocztowym z 1 maja 2023 r. Niedostępna przez jakiś czas Lokata w Porządku wróciła do oferty z wyższą niż do tej pory stawką. Wcześniej było to 5 proc. w skali roku, obecnie jest to 7 proc. rocznie.