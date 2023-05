Obniżki stóp najwcześniej w 2025 roku? Kotecki ma obawy

W 2023 roku nie będzie miejsca na obniżki stóp proc., być może nie będzie też na to miejsca w 2024 roku - powiedział w radiu TOK FM członek RPP Ludwik Kotecki. Dodał, że odczyt inflacji za maj wyniesie ok. 13 proc.

"Mnie się wydaje, że miejsca na obniżkę nie będzie w tym roku. Boję się, że może być podobnie w roku przyszłym" - powiedział Kotecki.

"Odniosę się do projekcji NBP. W marcu opublikowano projekcję i zgodnie z nią, przy niezmienionych stopach procentowych, (...) inflacja nie dochodzi do celu do końca 2025 r. Czyli jeżeli chcielibyśmy obniżać stopy procentowe, to ona jeszcze bardziej by nie dochodziła do celu. W związku z tym nie wydaje mi się, że jest miejsce na taki ruch, szczególnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy" - wskazał.

Zdaniem Koteckiego ostatnie dwie projekcje NBP oparte były na niewłaściwym założeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej na żywność (zerowy VAT) do końca 2025 r.

Według członka RPP odczyt inflacji za maj wyniesie ok. 13 proc.

GUS poda szacunek flash inflacji za V w środę.

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na 5-6 czerwca. (PAP Biznes)

