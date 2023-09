Obniżki stóp na horyzoncie, ale spadek rat może rozczarować

Wiele wskazuje na to, że we wrześniu po raz pierwszy od maja 2020 r. obniżone zostaną stopy procentowe. Kredytobiorcy spłacający zobowiązania oparte na zmiennym oprocentowaniu mogą spodziewać się ulgi w portfelu. Sprawdzamy, na ile uzasadnione są takie nadzieje.

fot. Michal Kosc / / Agencja Wschód

Po długiej serii podwyżek stóp procentowych wskaźniki, od których uzależnione są raty kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem, wylądowały na „płaskowyżu”. Stabilizacja trwała kilka miesięcy, od początku 2023 r. Kredytobiorcy przez pewien czas w nowych harmonogramach widzieli tylko symboliczne zmiany, jeśli nie liczyć przerw wynikających z wykorzystywanych powszechnie wakacji kredytowych.

Coś drgnęło dopiero na początku lipca. Wskaźniki WIBOR ruszyły w dół, gdy jasne się stało, że władze monetarne zmieniają nastawienie. Prognozy mówiące o pierwszej obniżce stóp we wrześniu stały się wkrótce niemal powszechne. Rynek pieniężny zachował się tak, jakby ruch był pewny – do końca sierpnia WIBOR 3M spadł o 0,25 pp. w porównaniu z poziomem z początku wakacji.

Część kredytobiorców już odczuła skutki rynkowych ruchów. Banki w różnym cyklu aktualizują oprocentowanie hipotek ze zmienną stopą i w niektórych przypadkach stawka już jest niższa, niż „płaskowyżowe” 6,9 proc. dla WIBOR 3M lub 6,95 proc. (dla 6M). Z tego powodu skutki ewentualnego cięcia stóp mogą okazać się rozczarowujące – zostały w części „skonsumowane” z wyprzedzeniem.

Kilkaset złotych więcej w portfelu

Analitycy niektórych instytucji (np. ING Banku Śląskiego) obstawiają, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy nie tylko we wrześniu, ale także w kolejnym miesiącu i być może w listopadzie. Sprawdźmy, jak przełożyłoby się to na wysokość rat płaconych przez kredytobiorców.

W naszym przykładzie przyjmujemy 25-letni okres spłaty kredytu oraz 2-punktową marżę powiększającą wskaźnik WIBOR 3M. Dla porównania pokazujemy wysokość raty nowego zobowiązania o takich samych parametrach w następujących scenariuszach:

Historycznym – rekordowo niskich stóp procentowych (do połowy 2021 r.). Historycznym – maksimum odnotowanego jesienią 2022 r. (gdy WIBOR 3M sięgnął na chwilę poziomu 7,61 proc.). Historycznym – ostatniego „płaskowyżu” (do lipca 2023 r.). Aktualnym – przy wskaźniku WIBOR 3M z końca sierpnia. Zakładamy, że w tym momencie odzwierciedla on już obniżkę stóp o 0,25 pp. we wrześniu Przy kolejnej obniżce o 0,25 pp. w całości przekładającej się na spadek WIBOR. Przy ewentualnej jeszcze jednej obniżce o 0,25 pp. (ponownie w całości przekładającej się na spadek WIBOR).

Wysokość raty równej dla nowego kredytu na 25 lat w scenariuszach różnego poziomu wskaźnika WIBOR 3M (z 2-punktową marżą) Kwota kredytu Scenariusz 1 (WIBOR 3M 0,21%) Scenariusz 2 (WIBOR 3M 7,61%) Scenariusz 3 (WIBOR 3M 6,90%) Scenariusz 4 (WIBOR 3M 6,65%) Scenariusz 5 (WIBOR 3M 6,40%) Scenariusz 6 (WIBOR 3M 6,15%) 200 000 zł 868 zł 1 763 zł 1 665 zł 1 631 zł 1 597 zł 1 564 zł 250 000 zł 1 085 zł 2 203 zł 2 081 zł 2 038 zł 1 996 zł 1 954 zł 300 000 zł 1 302 zł 2 644 zł 2 497 zł 2 446 zł 2 395 zł 2 345 zł 350 000 zł 1 520 zł 3 085 zł 2 913 zł 2 854 zł 2 795 zł 2 736 zł 400 000 zł 1 737 zł 3 525 zł 3 329 zł 3 261 zł 3 194 zł 3 127 zł 450 000 zł 1 954 zł 3 966 zł 3 746 zł 3 669 zł 3 593 zł 3 518 zł 500 000 zł 2 171 zł 4 407 zł 4 162 zł 4 077 zł 3 992 zł 3 909 zł 550 000 zł 2 388 zł 4 847 zł 4 578 zł 4 484 zł 4 392 zł 4 300 zł 600 000 zł 2 605 zł 5 288 zł 4 994 zł 4 892 zł 4 791 zł 4 691 zł 650 000 zł 2 822 zł 5 729 zł 5 410 zł 5 300 zł 5 190 zł 5 082 zł 700 000 zł 3 039 zł 6 169 zł 5 827 zł 5 708 zł 5 589 zł 5 472 zł 750 000 zł 3 256 zł 6 610 zł 6 243 zł 6 115 zł 5 989 zł 5 863 zł 800 000 zł 3 473 zł 7 051 zł 6 659 zł 6 523 zł 6 388 zł 6 254 zł 850 000 zł 3 690 zł 7 492 zł 7 075 zł 6 931 zł 6 787 zł 6 645 zł 900 000 zł 3 907 zł 7 932 zł 7 491 zł 7 338 zł 7 186 zł 7 036 zł 950 000 zł 4 124 zł 8 373 zł 7 907 zł 7 746 zł 7 586 zł 7 427 zł 1 000 000 zł 4 342 zł 8 814 zł 8 324 zł 8 154 zł 7 985 zł 7 818 zł Źródło: Bankier.pl

Biorąc jako punkt wyjścia kredyt hipoteczny na 400 tys. zł, możemy zobaczyć skalę ewentualnych oszczędności związanych z prawdopodobnymi obniżkami wskaźników. Do niedawna kredytobiorca spłacał ratę wynoszącą ok. 3,3 tys. zł. Zaktualizowanie oprocentowania w oparciu o „powakacyjny” poziom wskaźnika dałoby ulgę w portfelu ok. 70 zł. W scenariuszu uwzględniającym serię trzech obniżek w tym roku rata spadłaby do ok. 3130 zł.

Wakacje kredytowe już lada moment?

Zmiana wysokości raty zasługuje na miano dostrzegalnej, ale zdecydowanie nie rewolucyjnej. Dość przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu comiesięczne obciążenie przy takiej kwocie kredytu wynosiło nieco ponad 1,7 tys. zł. „Zmiennoprocentowych” kredytobiorców dużo bardziej od obniżki stóp emocjonować może zatem wizja przedłużenia wakacji kredytowych. W tej kwestii nie ma jeszcze oficjalnych rozstrzygnięć, ale można spodziewać się, że tym razem dostęp do opcji zawieszenia spłaty będzie trudniejszy niż poprzednio.