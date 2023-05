Obniżki stawek VAT na energię cieplną? Resort zabiera głos

W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej nie są planowane obniżki stawek VAT na energię cieplną - poinformował resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

" (...) w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej nie są planowane obniżki stawek VAT na energię cieplną. Natomiast postulat, aby środki, które firmy przeznaczają na zakup uprawnień do emisji, pozostawały do ich dyspozycji z przeznaczeniem na inwestycje, jakkolwiek słuszny, jest niemożliwy do zrealizowania bez zmiany dyrektywy ETS. Niemniej jednak należy pamiętać, że funkcjonują już inne mechanizmy finansowe służące wspieraniu transformacji sektora ciepłowniczego (...) zatem należy najpierw wykorzystać już istniejące rozwiązania" - napisano.

W 2022 r. obowiązywały obniżone stawka VAT na prąd i energię cieplną na poziomie 5 proc. Od 1 stycznia 2023 r. zdecydowano o odejściu od preferencji w VAT w obszarze energii i paliw na rzecz wykorzystania rozwiązań o charakterze pozapodatkowym. (PAP Biznes)

