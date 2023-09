Fala obniżek na lokatach nie ustaje. Tym razem cięcia w aż siedmiu bankach

Fala obniżek na lokatach nie ustaje. W ciągu nieco ponad tygodnia od posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej procenty na depozytach zdążyło obniżyć już jedenaście banków. Do tych, które zrobiły to w ostatnich dniach, należą m.in. Santander Bank Polska, ING Bank Śląski czy Nest Bank.

Między 12 a 14 września warunki na lokatach zmieniło aż siedem banków. Bank Nowy wprowadził nowy okres lokaty na nowe środki, a pozostali postawili na obniżki. Największe cięcie wyniosło 1,50 pp. i dotyczy Lokaty Mobilnej od Santander Banku Polska.

Zmiany in minus również w dużych bankach

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu obniżek stóp procentowych banku centralnego 6 września 2023 r. Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli Bank Nowy NOWYdepozyt 4M ZYSK nd 6,10% 13 września 2023 r. BOŚ Bank EKOLokata 12M 4,00% 3,50% 13 września 2023 r. EKOLokata 24M 4,50% 3,50% Citi Handlowy Promocyjna lokata 3M oferowana w promocji konta Citigold 7,20% 6,50% 13 września 2023 r. Promocyjna lokata 6M oferowana w promocji konta Citigold 7,30% 6,50% ING Bank Śląski Lokata terminowa Plus 6M 5,75% 5,25% 12 września 2023 r. Lokata terminowa Plus 12M 6,00% 5,50% Nest Bank Nest Lokata Witaj 3M 6,00% 5,25% 13 września 2023 r. Nest Lokata Witaj 6M 7,60% 7,10% Nest Lokata Nowe Środki 3M 6,00% 5,25% Nest Lokata Nowe Środki 6M 5,75% 5,00% Nest Lokata Nowe Środki 12M 5,50% 4,50% Nest Lokata Nowe Środki 18M 5,00% 4,25% Nest Lokata Nowe Środki 24M 4,50% 4,00% Nest Lokata Lojalna 3M 5,25% 4,50% Nest Lokata Lojalna 6M 6,00% 5,25% Nest Lokata Lojalna 12M 5,50% 4,50% Nest Lokata Lojalna 18M 5,00% 4,25% Nest Lokata Lojalne 24M 4,50% 4,00% Nest Lokata 6M 3,50% 3,25% Nest Lokata 9M 3,50% 3,25% Nest Lokata 12M 3,50% 3,00% Nest Lokata 18M 3,25% 2,75% Nest Lokata 24M 3,00% 2,50% PBS w Poznaniu ekstraLOKATA 3M 7,00% 6,50% 14 września 2023 r. superLOKATA 3M 6,50% 6,00% Santander Bank Polska Lokata terminowa 3M 4,50% 4,00% 13 września 2023 r. Lokata terminowa 6M 4,00% 3,50% Lokata terminowa 9M 3,50% 3,00% Lokata Mobilna 4M 7,00% 5,50% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania poszczególnych banków i ich stron internetowych

W gronie modyfikujących warunki na lokatach terminowych w ostatnich dniach znalazły się również jedne z największych banków w Polsce. Mowa o ING Banku Śląskim i Santander Banku Polska.

ING Bank Śląski już 12 września zaproponował klientom nowe, niższe stawki na swoich najwyżej oprocentowanych depozytach, czyli Lokacie terminowej Plus na 6 lub 12 miesięcy. Stawki zostały zmniejszone o 0,50 pp. – dla krótszego okresu z 5,75 na 5,25 proc. w skali roku, a dla dłuższego z 6,00 do 5,50 proc. rocznie.

Santander Bank Polska wziął na tapet dwa z trzech dostępnych depozytów – standardową Lokatę terminową oraz wyżej oprocentowaną Lokatę Mobilną. W przypadku pierwszej z nich cięcie również wyniosło 0,50 pp. a stawki wynoszą obecnie od 3 do 4 proc. w skali roku, przy czym lepsze oprocentowanie dotyczy najkrótszego okresu. Lokata Mobilna to już nieco mocniejsza obniżka – bank zmienił jej stawkę z atrakcyjnego 7 proc. do 5,50 proc. w skali roku.

Nowe warunki po raz drugi

Wśród banków w tabeli znalazły się dwie instytucje, które już pojawiały się we wcześniejszych materiałach na temat obniżek. Jednym z nich jest Bank Nowy, który tym razem pokazuje się od nieco innej strony – 13 września br. bank wprowadził do tabeli oprocentowania nowy wariant lokaty NOWYdepozyt ZYSK – tym razem na 4 miesiące. Lokata ma oprocentowanie o 0,10 pp. niższe od swojego odpowiednika na 3 miesiące, ale też i wyższe o 0,10 pp. od lokaty na 6 miesięcy.

Po raz drugi w tabeli pojawia się również BOŚ Bank. Tym razem z okazji obniżki na standardowej EKOlokacie na 12 i 24 miesiące – czyli dwóch okresach, które w czasie wysokich stawek proponowały „konkretne” oprocentowanie – na krótszych terminach można było zarobić ułamki procenta. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że BOŚ Bank wystartował z nową edycją promocyjnych lokat oraz Lokaty na nowe środki. Nowe oprocentowanie jest niższe od tego z poprzedniej odsłony promocji.

Pierwsze cięcie na lokatach

Nowe stawki zaprezentowały również następujące banki: Citi Handlowy, Nest Bank oraz PBS w Poznaniu.

Citi Handlowy to kolejny bank, który niektóre swoje depozyty oferuje w specjalnych promocjach. Przed kilkoma dniami zakończyła się oferta dostępna dla nowych klientów, którzy otworzą konto Citigold, jednak szybko doczekała się kolejnej odsłony – tym razem z obniżonym oprocentowaniem o 0,70 pp. (lokata na 3 miesiące) i 0,80 pp. (lokata na 6 miesięcy).

W Nest Banku cięcia dotknęły wszystkie dostępne w ofercie depozyty. Nest Lokata Witaj da obecnie zarobić maksymalnie 7,10 proc. na depozycie na 6 miesięcy. Poprzednio to było 7,60 proc. rocznie. Stawka spadła również o 0,75 pp. do 5,25 proc. proc. w skali roku na lokacie kwartalnej. Cięcia pojawiły się także na Nest Lokacie na Nowe Środki, Nest Lokacie Lojalnej oraz standardowej Nest Lokacie. Najwyższe cięcie dotyczy 12-miesięcznej lokaty na nowe środki oraz lokaty lojalnej – 1 pp.

Do banków z obniżkami dołączył również PBS w Poznaniu, który obniżył oprocentowanie na dwóch lokatach na 3 miesiące z dodatkowymi warunkami – lokacie dla nowych klientów (ekstraLOKATA) i lokacie na nowe środki (superLOKATA). Oba depozyty mają teraz stawkę o 0,50 pp. niższą niż przed 14 września br.

Konta oszczędnościowe z obniżkami

Niższe stawki na lokatach pociągają za sobą obniżki na kontach oszczędnościowych. Mniejszy zysk niż wcześniej przyniesie Otwarte Konto Oszczędnościowe od ING Banku Śląskiego. Aktualna stawka premiowa to 6 proc. rocznie, a nie 7 proc. w skali roku jak do tej pory. Również Nest Bank nie oszczędził swoich rachunków lokacyjnych. Oprocentowanie na Nest Koncie Oszczędnościowym to 6,90 proc. w skali roku po spełnieniu warunków promocji. Wcześniej było to 7,60 proc. rocznie. Cięcie dotknęło również Nest Konto Twoje Cele (zmiana z 7,50 na 6,90 proc. rocznie).