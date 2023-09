Koniec złotych czasów dla oszczędzających? Kolejne banki wprowadzają obniżki na lokatach i nie tylko

Do listy banków z obniżkami dołączają kolejne instytucje. Klienci, którzy nie zdążyli skorzystać z promocyjnych ofert BOŚ Banku, Inbanku czy VeloBanku, teraz będą musieli pogodzić się z niższymi stawkami.

Przed kilkoma dniami informowaliśmy o pierwszych cięciach na lokatach terminowych po decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 6 sierpnia br. Wtedy na niższe stawki zdecydowały się trzy banki: Bank Nowy, neoBank oraz Santander Consumer Bank. Rekordzistą został wówczas neoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy), który na niektórych lokatach 9-miesięcznycb i 12-miesięcznych obniżył oprocentowanie aż o 2,80 pp. Z początkiem nowego tygodnia do tej grupy dołączają kolejne instytucje – BOŚ Bank, Inbank oraz VeloBank.

Kolejne banki stawiają na cięcia

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu obniżek stóp procentowych banku centralnego 6 września 2023 r. Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 3M 4,00%/6,00% brak lokaty 11 września 2023 r. EKOlokata Promocyjna 6M 5,00%/6,00% brak lokaty EKOlokata Promocyjna 12M 5,50%/6,20% brak lokaty Lokata na Nowe Środki 3M 6,00% brak lokaty Lokata na Nowe Środki 6M 6,10% brak lokaty Lokata na Nowe Środki 12M 6,20% brak lokaty Inbank Lokata na Start 3M 8,00% 7,25% 8 września 2023 r. Lokata standardowa 1M 5,00% 4,75% 11 września 2023 r. Lokata standardowa 3M 6,00% 5,85% Lokata standardowa 6M 6,65% 6,00% Lokata standardowa 12M 6,50% 6,00% VeloBank Lokata na Nowe Środki 2M 6,50% 5,80% 11 września 2023 r. Lokata na Nowe Środki 3M 7,00% 5,50% Lokata na Nowe Środki 6M 6,00% 4,50% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania poszczególnych banków i ich stron internetowych

Jednym z banków szybko reagujących na obniżki stóp jest BOŚ Bank, który do tej pory aktywnie starał się o oszczędności klientów. Przez cały okres podwyżek instytucja często oferowała promocyjne depozyty, których na próżno było szukać w tabeli oprocentowania – wszystkie informacje na ich temat można było znaleźć w osobno publikowanych regulaminach. Aktualnie nie ma w ofercie banku żadnej oferty tego typu, choć trzeba brać pod uwagę, że może to być tylko chwilowa przerwa „techniczna”.

W BOŚ Banku w ramach wspomnianych ofert, czyli EKOlokaty promocyjnej i Lokaty na Nowe Środki, można było zyskać jeszcze do niedawna do 6,20 proc. w skali roku. Taka stawka była do dostania na depozytach na 12 miesięcy.

Ważna zmiana pojawiła się również w nowej tabeli oprocentowania Inbanku. Lokata na Start, która była do tej pory jedną z najwyżej oprocentowanych lokat kwartalnych na rynku, da zarobić już nie 8 proc. rocznie, a 7,25 proc. w skali roku. W przypadku Lokaty standardowej oprocentowanie na wszystkich terminach pozostało na takim samym poziomie jak przed posiedzeniem RPP tylko na kilka dni. 11 września 2023 r. pojawiła się bowiem już druga z kolei tabela oprocentowania z obniżkami. Tym razem dotyczyła ona Lokaty terminowej na terminy od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Spore cięcia wprowadził również VeloBank w nowej edycji Lokaty na Nowe Środki. Do tej pory można było liczyć na stawkę sięgającą 7 proc. w skali roku (lokata 3-miesięczna), obecny „maks.” to 5,80 proc. rocznie (depozyt na 2 miesiące). VeloBank oszczędził na ten moment pozostałe propozycje ze swojej oferty depozytowej.

Gorsze warunki nie tylko na lokatach

Procenty spadają nie tylko na lokatach. Z gorszymi warunkami można się też spotkać na kontach oszczędnościowych. Jako pierwszy z takimi zmianami wyszedł BOŚ Bank, który od jakiegoś czasu lepsze stawki oferuje w ramach osobnych promocji. Bank zapowiedział, że w nowej edycji promocji EKOkonta oszczędnościowego stawki będą już nieco niższe. Obecnie do 300 000 zł można otrzymać stawkę w wysokości 5 proc. rocznie. Od 15 września br. będzie to już 4,50 proc. w skali roku. Powyżej tej sumy obowiązuje teraz oprocentowanie w wysokości 4 proc. rocznie. W nowej odsłonie promocji stawka zostanie obniżona do 3,50 proc. rocznie.

Nie próżnuje również Bank Millennium. W nowej edycji promocyjnego Konta oszczędnościowego Profit bank obniżył kwotę maksymalną objętą lepszą stawką (z 200 000 zł do 100 000 zł) oraz obniżył oprocentowanie dla osób, które spełnią tylko warunek nowych środków (z 4 proc. do 3,50 proc. w skali roku).