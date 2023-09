Dalszy ciąg cyklu obniżek na lokatach. Kolejne banki tną stawki i wycofują produkty z oferty

Mimo że od zmiany stóp procentowych minęły blisko 3 tygodnie, to banki wciąż nie poprzestały na cięciach. Do instytucji zmieniających stawki dołączyły kolejne banki. Wśród nich znajdują się Bank Millennium, Bank Pekao, Citi Handlowy czy Credit Agricole.

fot. Andrii Yalanskyi / / Shutterstock

Wśród banków, które zdecydowały się ostatnio na obniżki, są również instytucje tnące stawki po raz kolejny. W VeloBanku to już trzecia tabela oprocentowania od obniżki stóp RPP, choć trzeba przyznać, że bank za każdym razem brał na tapet inną ofertę. Za pierwszym razem była to Lokata na Nowe Środki, później Lokata rentierska i VeloLokata na dni. Ostatnia zmiana z 25 września br. objęła natomiast najwyżej oprocentowany depozyt z listy – Lokatę Mobilną na Start. Przed zmianą stawka na tym depozycie wynosiła 7,90 proc. w skali roku, obecnie to 7 proc. rocznie.

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu obniżek stóp procentowych banku centralnego 6 września 2023 r. Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 6M 6,00% 5,50% 21 września 2023 r. Lokata Horyzont Zysku 12M 5,50% 4,50% Lokata Horyzont Zysku 18M 5,00% 4,00% Lokata Millenet 1D-31D 0,80% 0,50% Lokata Millenet 32D-92D 1,50% 1,00% Lokata Millenet 93D-123D 1,75% 1,25% Lokata Millenet 124D-732D 3,00% 2,50% Lokata Mobilna 3M 5,50% 5,00% Bank Pekao Lokata standardowa 6M 4,00% 3,75% 20 września 2023 r. Lokata standardowa 6M placówka 3,50% 3,25% Lokata standardowa 12M 4,50% 4,00% Lokata standardowa 12M placówka 4,00% 3,50% BFF Banking Group Lokata Facto 3M 7,00% 6,25% 22 września 2023 r. Lokata Facto 6M 7,00% 6,25% Citi Handlowy Lokata standardowa / T-Lokata 7D (CitiKonto) 3,00% 2,00% 20 września 2023 r. Lokata standardowa / T-Lokata 1M (CitiKonto) 3,00% 2,30% Lokata standardowa / T-Lokata 3M (CitiKonto) 3,50% 2,70% Lokata standardowa / T-Lokata 6M (CitiKonto) 4,00% 3,30% Lokata standardowa / T-Lokata 12M (CitiKonto) 3,00% 2,30% Lokata standardowa / T-Lokata 24M (CitiKonto) 3,00% 2,00% Lokata standardowa / T-Lokata 7D (Citigold) 3,00% 2,20% Lokata standardowa / T-Lokata 1M (Citigold) 3,50% 2,70% Lokata standardowa / T-Lokata 3M (Citigold) 4,00% 3,20% Lokata standardowa / T-Lokata 6M (Citigold) 4,50% 3,70% Lokata standardowa / T-Lokata 12M (Citigold) 3,50% 2,70% Lokata standardowa / T-Lokata 24M (Citigold) 3,00% 2,00% Twoja Lokata 7,00% 6,50% Credit Agricole Lokata na nowe środki 3M 5,00% nd 23 września 2023 r. Lokata na nowe środki 6M 5,25% nd Lokata na nowe środki 12M 5,50% nd Lokata terminowa 6M 2,50% 2,00% Lokata terminowa 9M 2,50% 2,00% Lokata terminowa 12M 3,00% 2,00% Lokata terminowa 24M 3,00% 2,00% Lokata terminowa 36M 3,00% 2,00% VeloBank Lokata Mobilna na Start 2M 7,90% 7,00% 25 września 2023 r. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania poszczególnych banków i ich stron internetowych

Po raz drugi stawki obniża także BFF Banking Group. Poprzednio cięcia dotyczyły Lokaty Facto na miesiąc oraz na okresy od 9 do 24 miesięcy. Tym razem zmiany objęty oferty na 3 oraz 6 miesięcy. W przypadku obu propozycji bank obniżył oprocentowanie z 7 do 6,25 proc. rocznie.

Reklama

Obniżki w kolejnych instytucjach

Do banków, które zareagowały na zmiany stóp, dołączyły kolejne marki. Jedną z nich jest Bank Millennium obejmujący cięciami większość swoich propozycji. Obniżki pojawiły się na Lokacie Horyzont Zysku, Lokacie Mobilnej oraz Lokacie Millenet. Największe cięcie dotknęło pierwszą z nich. Stawka na depozycie w wariancie na 12 i 18 miesięcy obniżyła się o 1 pp.

Bank Pekao to następna instytucja, która nie pozostawiła tabeli oprocentowania bez zmian. Obniżone zostały stawki na Lokacie standardowej o 0,25 lub 0,50 pp. Większa obniżka dotyczy lokaty 12-miesięcznej – dostępnej zarówno online, jak i w placówce.

Choć po raz drugi wspominamy o zmianach w Citi Handlowym, to pierwszy raz objęły one produkty z tabeli oprocentowania. Poprzednio obniżki dotyczyły oferty promocyjnej. Bank obciął stawki na Lokacie terminowej, T-Lokacie oraz najwyżej oprocentowanej Twojej lokacie. Obniżki sięgają 1 pp. i dotyczą 7-dniowej Lokaty standardowej oraz T-Lokaty (dla CitiKonta), a także 24-miesięcznych wersji tych depozytów.

Duże zmiany przyniósł najnowszy cennik Credit Agricole. Największa z nich to rezygnacja z Lokaty na nowe środki, na której można było otrzymać do 5,50 proc. w skali roku po spełnieniu warunku dodatkowego. Bank obniżył również stawkę na jedynym pozostałym w ofercie depozycie w PLN, czyli Lokacie terminowej. Cięcia dotyczą lokat na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.