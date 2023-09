Obniżki na lokatach też u dużych graczy. Niższe stawki w PKO BP, Alior Banku

Coraz więcej banków decyduje się na nieco gorsze procenty dla swoich klientów. W ciągu kilku ostatnich dni cięcia wprowadziło siedem banków. Jeden z nich obniża już oprocentowanie na tych samych lokatach po raz drugi od decyzji RPP.

Alior Bank, Bank BPS, BFF Banking Group, BNP Paribas Bank Polska, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz VeloBank – to te marki bankowe pokazały w ostatnich dniach nowe tabele oprocentowania. Zdecydowana większość z nich przyniosła obniżki.

Te banki tną po raz drugi

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu obniżek stóp procentowych banku centralnego 6 września 2023 r. Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli Alior Bank Lokata Mobilna 100D 6,00% 5,50% 15 września 2023 r. Lokata Online 9M 4,50% 4,00% Lokata na Nowe Środki 3M 5,50% 5,00% Lokata na Nowe Środki 6M 5,50% 5,00% Lokata na Nowe Środki 12M 5,50% 4,50% Lokata Nestor 15M 5,00% 4,00% Lokata standardowa 6M 3,00% 2,50% Lokata standardowa 12M 4,00% 3,00% Lokata standardowa 18M 4,50% nd Bank BPS e-Lokata 365 92D-181D 6,00% 4,80% 15 września 2023 r. Lokata 365 92D-181D 6,00% 4,80% e-Lokata 365 182D-271D 4,00% 3,00% Lokata 365 182D-271D 3,50% 3,00% Lokata Progres 10 5,50% 3,50% BFF Banking Group Lokata Facto 1M 6,00% 5,25% 18 września 2023 r. Lokata Facto 9M 7,00% 6,00% Lokata Facto 12M 7,00% 6,00% Lokata Facto 18M 5,00% 4,50% Lokata Facto 24M 5,00% 4,50% BNP Paribas Bank Polska Lokata na Nowe Środki 3M 5,00% 4,75% 18 września 2023 r. Lokata na Nowe Środki 6M 5,25% 4,75% Lokata na Nowe Środki 12M 5,25% 4,75% Lokata na Nowe Środki 18M 5,00% 4,75% Lokata GOmobile 5M 5,00% 4,50% Nest Bank Nest Lokata Lojalna 3M 4,50% 4,00% 19 września 2023 r. Nest Lokata Lojalna 6M 5,25% 4,50% Nest Lokata Lojalna 12M 4,50% 4,00% Nest Lokata Lojalna 18M 4,25% 3,75% Nest Lokata Lojalna 24M 4,00% 3,75% Nest Lokata Nowe Środki 3M 5,25% 4,75% Nest Lokata Nowe Środki 6M 5,00% 4,50% Nest Lokata Nowe Środki 12M 4,50% 4,00% Nest Lokata Nowe Środki 18M 4,25% 3,75% Nest Lokata Nowe Środki 24M 4,00% 3,75% PKO Bank Polski Lokata Mobilna 3M 6,00% 5,50% 15 września 2023 r. Santander Bank Polska Lokata dla Ciebie 3M nd 5,50% 18 września 2023 r. VeloBank VeloLokata na dni 278D-323D 4,25% 4,00% 15 września 2023 r. VeloLokata na dni 324D-366D 5,00% 4,00% Lokata rentierska (oferta indywidualna) 24M 4,50% 3,50% Lokata rentierska (oferta indywidualna) 36M 5,50% 3,50% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania poszczególnych banków i ich stron internetowych

Jedna zmiana tabeli oprocentowania nie wystarczyła w przypadku dwóch marek bankowych. Mowa o Nest Banku oraz VeloBanku. W przypadku pierwszego z nich obniżka dotknęła drugi raz te same lokaty – Nest Lokatę Lojalną oraz Nest Lokatę Nowe Środki. Przykładowo Nest Lokata Nowe Środki na 3 miesiące ze stawki w wysokości 6 proc. rocznie obowiązującej do 12 września br. włącznie, „zjechała” do 4,75 proc. w skali roku.

W przeciwieństwie do Nest Banku, VeloBank zmienił oprocentowanie depozytów, które przy pierwszej aktualizacji cennika zachowały poprzednie stawki. Mowa o VeloLokacie na dni i Lokacie Rentierskiej. Największa zmiana objęła ten drugi depozyt w wariancie na 36 miesięcy. Bank obniżył bowiem stawkę do 3,50 proc. rocznie z 5,50 proc. w skali roku i zrównał tym samym oprocentowanie na wszystkich okresach tej lokaty.

Na liście nowe instytucje

Grono banków z obniżkami powiększyło się o kolejne instytucje. Alior Bank postanowił na obniżki na wszystkich swoich depozytach. Lokata Mobilna, Lokata Online, Lokata Nestor, Lokata na Nowe Środki i Lokata standardowa od 15 września br. mają nowe oprocentowanie. Część depozytów zmieniła swoje stawki o 1 pp., część o 0,50 pp. – oczywiście w dół. W dalszym ciągu najwyżej oprocentowaną propozycją banku pozostaje Lokata Mobilna na 100 dni.

Reakcji na nowe stopy procentowe doczekaliśmy się również w Banku BPS, który obniżył stawki na Lokacie 365, e-Lokacie 365 oraz Lokacie Progres 10. To właśnie na ostatniej z nich cięcie było najbardziej dotkliwe – z 5,50 na 3,50 proc. rocznie.

BFF Banking Group, który od niedawna zajmuje czołowe pozycje w rankingu lokat kwartalnych oraz rankingu lokat półrocznych, również zdecydował się na obniżkę oprocentowania. Nowe warunki objęły jednak standardową wersję Lokaty Facto i to nie na wszystkich okresach. Mniej można zarobić bowiem na lokacie krótkoterminowej na miesiąc oraz depozytach z terminem nie krótszym niż 9 miesięcy.

Na niższe stawki postawił również BNP Paribas Bank Polska, który wybrał do korekty dwa depozyty z tabeli – Lokatę na Nowe Środki i Lokatę GOonline na 5 miesięcy. W tym przypadku cięcia wahają się w granicach 0,25 – 0,50 pp.

Ostatnią z lokat, które mają już niższą stawkę niż przed posiedzeniem RPP, jest Lokata Mobilna od PKO Banku Polskiego. Od 15 września br. klienci otrzymają już 5,50 proc. w skali roku, a nie 6 proc. w skali roku jak przed zmianą.

Nowa oferta w Santanderze

Nowa tabela oprocentowania pojawiła się także w Santander Banku Polska. Tym razem jednak nie przyniosła ona obniżek a wprowadziła nowy depozyt na rynek – Lokatę dla Ciebie na 3 miesiące. Można otworzyć tylko jedną Lokatę dla Ciebie i wpłacić na nią do 50 000 zł.

W dwóch bankach obniżki na kontach

Obniżki na lokatach to nie wszystko. Tradycyjnie banki tną również stawki na kontach oszczędnościowych. Ostatnio zrobił to m.in. Aion Bank, który zastąpił trzy warianty rachunków bieżących jednym – Aion Easy. Tym samym ruchem ujednolicił również oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, które wcześniej wynosiło od 5 do 7 proc. w skali roku. Aktualnie „do wyboru” jest jedna stawka, która wynosi 6,50 proc. rocznie.

6,50 proc. rocznie to także nowe oprocentowanie na Koncie Mega Oszczędnościowym od Alior Banku. Wcześniejsza stawka maksymalna wynosiła nieco więcej bo 7 proc. w skali roku.