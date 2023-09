Obniżki na lokatach już wystartowały. Bankom zajęło to tylko dwa dni od decyzji RPP

Od 7 września 2023 r. obowiązują nowe, mocno obniżone stopy Narodowego Banku Polskiego. Bankom nie zajęło dużo czasu dostosowanie się do tych realiów. Obniżanie stawek na depozytach zaczęło się już dzień później, czyli dwa dni po decyzji RPP. Nowe warunki na lokatach zaproponowały trzy banki.

fot. Maridav / / Shutterstock

O możliwej zmianie stóp procentowych mówiło się już od dłuższego czasu. Przed samą decyzją cięcia brano już jako pewnik, choć prawie nikt nie spodziewał się tak mocnej obniżki. Na reakcję banków nie trzeba było długo czekać. Już dwa dni po decyzji pojawiły się pierwsze tabele oprocentowania z gorszymi dla klientów warunkami. Rekordzistą jest tutaj neoBank, który na dwóch lokatach wprowadził zmianę na minus sięgającą 2,80 pp.

Trzy banki z obciętymi procentami

Zmiany na lokatach terminowych po ogłoszeniu obniżek stóp procentowych banku centralnego 6 września 2023 r. Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą tabeli Po zmianie tabeli Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 7,30% 6,50% 8 września 2023 r. NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY 7,00% 6,30% NOWYdepozyt 9M GWARANTOWANY 7,00% 6,00% NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 7,00% 6,00% NOWYdepozyt 3M ZYSK 7,00% 6,20% NOWYdepozyt 6M ZYSK 6,90% 6,00% NOWYdepozyt 9M ZYSK 6,90% 5,70% NOWYdepozyt 12M ZYSK 6,50% 5,70% NOWYdepozyt 3M ZYSK PREMIUM 6,20% 5,40% NOWYdepozyt 1M PREMIUM 5,00% 4,00% NOWYdepozyt 9M 6,00% 5,20% NOWYdepozyt 12M 6,00% 5,00% neoBank neoLOKATA NOWY DEPOZYT PLUS 3M 7,00% 6,00% neoLOKATA NOWY DEPOZYT PLUS 6M 6,50% 5,50% neoLOKATA NOWY DEPOZYT PLUS 9M 6,90% 5,20% neoLOKATA NOWY DEPOZYT PLUS 12M 6,50% 5,00% neoLOKATA MIGRACJA PLUS 3M 7,00% 6,00% neoLOKATA MIGRACJA PLUS 6M 6,50% 5,50% neoLOKATA MIGRACJA PLUS 9M 6,90% 5,20% neoLOKATA MIGRACJA PLUS 12M 6,50% 5,00% neoLOKATA 1M 5,00% 4,00% neoLOKATA NOWY DEPOZYT 6M 4,90% 3,50% neoLOKATA NOWY DEPOZYT 9M 6,00% 3,20% neoLOKATA NOWY DEPOZYT 12M 6,00% 3,20% neoLOKATA MIGRACJA 6M 4,90% 3,50% neoLOKATA MIGRACJA 9M 6,00% 3,20% neoLOKATA MIGRACJA 12M 6,00% 3,20% Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 3M 6,25% 5,50% Lokata Online Nowe Środki 4M 6,50% 5,50% Lokata Online Nowe Środki 6M 6,25% 5,50% Lokata Online Nowe Środki 12M 5,25% 5,00% Lokata Zysk+Wzrost 3M 6,25% 5,50% Lokata Zysk+Wzrost 6M 6,25% 5,50% Lokata Zysk+Wzrost 12M 5,25% 5,00% Lokata Online 3M 4,00% 3,50% Lokata Online 4M 4,00% 3,50% Lokata Online 6M 4,00% 3,50% Lokata Online 12M 3,50% 3,00% Lokata Zysk+ 3M 4,00% 3,50% Lokata Zysk+ 6M 4,00% 3,50% Lokata Zysk+ 12M 3,50% 3,00% Lokata Zysk+ 15M 3,50% 3,00% Lokata Direct+ 3M 4,00% 3,50% Lokata Direct+ 6M 4,00% 3,50% Lokata Direct+ 12M 3,50% 3,00% Lokata Direct+ 15M 3,50% 3,00% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków

Jako pierwsi z cięciami wyszli Bank Nowy, neoBank oraz Santander Consumer Bank. Bank Nowy wprowadził cięcia na prawie wszystkich okresach. "Oszczędził” on jednak swoją najlepszą propozycję, czyli lokatę NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT dla nowych klientów z limitem wpłaty 10 000 zł. W tym przypadku wciąż można liczyć na 8,60 proc. w skali roku. Pozostałe oferty nie miały tyle szczęścia. Bank obniżył procenty zarówno na lokatach dla nowych klientów, na nowe środki, jak i propozycje „w standardzie”. Cięcia sięgają 1,20 pp.

8 września 2023 r. pojawiła się nowa tabela oprocentowania również w neoBanku, czyli Wielkopolskim Banku Spółdzielczym. Depozyty w tym banku są dostępne tylko dla aktualnych klientów banku. Bank przed połączeniem z Bankiem Nowym wstrzymał możliwość otwierania nowych kont, a rachunek jest potrzebny do obsługi jakiegokolwiek depozytu z jego oferty. Mimo to warto wspomnieć o wprowadzonych obniżkach, tym bardziej że są na ten moment rekordowe. Bank dokonał cięć na wszystkich lokatach dla nowych środków i tych, do których wystarcza posiadanie konta lub portfela depozytowego, choć nie dotyczy to niektórych lokat na 3 miesiące. Największe cięcie, tj. 2,80 pp. dotyczy neoLOKATY NOWY DEPOZYT na 6 oraz 12 miesięcy, a także neoLOKATY MIGRACJA na takie same okresy.

W gronie najszybszych banków znalazł się jeszcze Santander Consumer Bank. W jego przypadku obniżka dotyczy prawie wszystkich lokat poza depozytem progresywnym na 12 miesięcy. Bank zostawił jednak takie same stawki na lokatach miesięcznych i tych na długi okres np. na 24 miesiące. Najdotkliwsze cięcie wyniosło 1 pp. i dotyczyło Lokaty Online Nowe Środki na 4 miesiące. Była to najlepsza propozycja pod kątem stawki w tym banku. W wyniku zmian aktualne oprocentowanie maksymalne w Santander Consumer Banku wynosi 5,50 proc. w skali roku.

To może być ostatni moment na zalożenie relatywnie wysoko oprocentowanej lokaty. W kolejnych dniach możemy się bowiem spodziewać kolejnych cięć. Aktualne najlepsze propozycje w poszczególnych bankach można sprawdzić w artykule "Rok z lokatami na 8 proc. Stawki wyższe niż przed rokiem, ale na jak długo?"