Pożegnanie z wysokimi stawkami na lokatach? Banki już tną oprocentowanie

Utrzymanie stóp procentowych na takim samym poziomie od miesięcy nie sprzyja oszczędzającym. Od jakiegoś czasu częściej mamy do czynienia z cięciami na lokatach niż z podwyżkami. Wiele banków obniża stawki nawet o 1 pp. lub całkowicie wycofuje najlepszą propozycję z oferty.

fot. Andrii Yalanskyi / / Shutterstock

Jeszcze do niedawna portale finansowe informowały o coraz to wyższych stawkach na lokatach terminowych i kontach oszczędnościowych. Trudno było choćby o tydzień bez informacji o nowym rekordzie. Klienci, którzy wówczas wstrzymywali się od założenia konkretnej lokaty, mogli dzięki swojej cierpliwości zostać wynagrodzeni wyższym oprocentowaniem.

Obecnie jest zgoła inaczej i opieszałość w wyborze już nie jest wskazana. Coraz częściej bowiem nowe tabele oprocentowania przynoszą cięcia, a nie podwyżki. Różnicę można zobaczyć choćby u liderów ostatnich rankingów lokat.

Reklama

Obniżki u najlepszych

Stawki maksymalne na lokatach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych – najlepsze i obecne Okres Najwyższa stawka maksymalna w okresie 03.2022 r. – 03.2023 r. [p.a.] Aktualna stawka maksymalna [p.a.] Różnica 1 miesiąc 8,50% (1) 8,40% - 0,10 pp. 3 miesiące 8,50% (2) 8,00% - 0,50 pp. 6 miesięcy 10,00% (2) (3) 8,10% - 1,90 pp. 12 miesięcy 8,20 (1) (2) (3) (4) 8,20% bez zmian (1) Ranking lokat z października 2022 r., (2) Ranking lokat ze stycznia 2023 r. (3) Ranking lokat z lutego 2023 r. (4) Ranking lokat z grudnia 2022 r. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie rankingów Bankier.pl i tabel oprocentowania banków

Obniżki pojawiły się w przypadku trzech rankingów na cztery. Największe cięcie dotyczy lokat półrocznych. Spadku z 10 proc. do 8,10 proc. rocznie nie da się nie zauważyć. Jest to efekt całkowitego wycofania zwycięskiej lokaty z oferty banku. Mowa o Lokacie Mobilnej od Credit Agricole, która początkowo była dostępna na 270 dni. 10 marca br. był ostatnim dniem, w którym można było z niej skorzystać.

Z niższym cięciem mamy do czynienia na najchętniej wybieranych przez klientów lokatach, czyli depozytach kwartalnych. Na początku roku można było liczyć na stawkę w wysokości 8,50 proc. rocznie za sprawą podwyżki na Lokacie na Start w Inbanku. Miesiąc później po takiej stawce nie było już śladu, a pierwsze miejsce w tabeli zajęło pięć banków z oprocentowaniem w wysokości 8 proc. rocznie.

W przypadku lokat miesięcznych można mówić o niewielkiej zmianie. W październiku 2022 r. oprocentowanie na lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT wynosiło 8,50 proc. w skali roku. Była to wówczas najwyżej oprocentowana lokata na rynku. Obecnie liderem jest ta sama propozycja, jednak z nieco niższą stawką – 8,40 proc. rocznie. W przypadku lokat rocznych wciąż można skorzystać z najwyżej oprocentowanej lokaty na ten okres od lat. Stawka na depozycie na ten okres sięga 8,20 proc. w skali roku.

Cięcia nie tylko u liderów

Oczywiście nie tylko najlepsi wycofali się rakiem ze swoich propozycji. To, że oprocentowanie na rynku sukcesywnie maleje, widać choćby w ostatnich danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. W styczniu średnia stawka wszystkich nowo otwartych depozytów spadła z 6,25 proc. do 6,04 proc. w skali roku. Nie przeszkodziło to jednak klientom szturmem ruszyć do banków, czego efektem było pobicie rekordu wpłat na depozyty.

Obniżki banków na lokatach terminowych w ostatnich miesiącach – wybrane oferty Bank Lokata Najwyższa stawka na lokacie [p.a.] Aktualna stawka na lokacie [p.a.] Różnica Alior Bank Lokata Mobilna 100D 8,00% 7,00% - 1,00 pp. Lokata na Nowe Środki 182D 7,00% 6,50% - 0,50 pp. Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 12M 7,50% 6,50% - 1,00 pp. Bank Nowy NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT 8,50% 8,40% - 0,10 pp. NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY 8,30% 8,10% - 0,20 pp. NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 8,10% 7,40% - 0,70 pp. Bank Pekao Lokata na Nowe Środki (Lokata Negocjowana) 12M 8,00% lokata promocyjna, promocja została zakończona nd BFF Banking Group Lokata Facto 3M 8,00% 7,00% - 1,00 pp. Lokata Facto 6M 8,00% 7,00% - 1,00 pp. BNP Paribas Bank Polska Lokata na Nowe Środki 18M 7,10% 6,10% - 1,00 pp. Lokata na Nowe Środki 12M 7,00% 6,00% - 1,00 pp. BOŚ Bank EKOlokata Promocyjna 3M (oferowana wcześniej jako EKOlokata Gwiazdkowa) 8,01% 6,60% - 1,41 pp. EKOlokata Promocyjna 6M (oferowana wcześniej jako EKOlokata Gwiazkowa) 7,50% 6,80% - 0,70 pp. Credit Agricole Lokata Mobilna 180D 10,00% lokata wycofana z oferty nd Lokata na Nowe Środki 180D 8,00% 6,00% - 2,00 pp. Inbank Lokata na Start 3M 8,50% 8,00% - 0,50 pp. Lokata standardowa 1M 7,25% 6,00% - 1,25% Lokata standardowa 6M 8,00% 7,50% - 0,50 pp. ING Bank Śląski Lokata terminowa Plus 12M 7,50% 6,50% - 1,00 pp. mBank Lokata promocyjna dla posiadaczy mKonta Intensive 12M 8,20% lokata promocyjna, promocja została zakończona nd Lokata promocyjna dla posiadaczy mKonta Intensive 6M 8,10% lokata promocyjna, promocja została zakończona nd neoBank energoLOKATA 6M 7,90% lokata wycofana z oferty nd Nest Bank Nest Lokata Lojalna 6M 7,50% 6,50% - 1,00 pp. Nest Lokata Lojalna 18M 7,50% 6,00% - 1,50 pp. PBS w Poznaniu ekstraLOKATA 3M 8,30% 7,00% - 1,30 pp. ekstraLOKATA 6M 8,30% lokata wycofana z oferty nd Santander Bank Polska Lokata terminowa 12M 7,50% 6,00% - 1,50 pp. Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 6M 7,66% 6,75% - 0,91 pp. Lokata Zysk+Wzrost 6M 7,66% 6,75% - 0,91 pp. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie rankingów Bankier.pl i tabel oprocentowania banków, stan na 25 marca 2023 r.

Na obniżki postawiła w ostatnim czasie zdecydowana większość banków. Wśród nich znajdują się m.in. marki, które do tej pory brały udział „w wyścigu” na jedną z najlepszych lokat, oferując co najmniej 8 proc. w skali roku, czyli Alior Bank (Lokata Mobilna), Bank Pekao (Lokata na Nowe Środki), BFF Banking Group (Lokata Facto), BOŚ Bank (EKOlokata Gwiazkowa), Credit Agricole (Lokata Mobilna i Lokata na Nowe Środki), mBank (Lokata Promocyjna) oraz PBS w Poznaniu (ekstraLOKATA).

Pozostałe banki zachowały oprocentowanie w wysokości min. 8 proc. rocznie lub nie obcinały jeszcze stawek. W drugiej grupie znalazły się m.in. Bank BPS, Bank Pocztowy, Inteligo, PKO Bank Polski, Toyota Bank oraz VeloBank. Pierwsza trójka z wymienionych oferuje jednak zdecydowanie niższe stawki od konkurencji.

Obniżki pojawiły się również na kontach oszczędnościowych. Stawki topnieją przede wszystkim w przypadku promocyjnych ofert z lepszym oprocentowaniem na maksymalnie kilka miesięcy i obejmujących określoną kwotę. Nowe edycje promocji z niższymi już procentami zaproponowali już m.in. Alior Bank, Bank Millennium, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank.