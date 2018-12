Obniżki cen paliw dotarły na stacje

Pierwszy tydzień grudnia stał pod znakiem postępujących spadków cen na stacjach paliw. W dół poszły nawet ceny detaliczne oleju napędowego, które wcześniej długo nie chciały spadać pomimo gwałtownie zniżkujących notowań ropy naftowej.

Pierwsze istotne przeceny na stacjach paliw pojawiły się już końcówce listopada. Początek grudnia przyniósł kontynuację tej tendencji. W mijającym tygodniu średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej obniżyła się o osiem groszy na litrze, do 4,89 zł/l – wynika z danych BM Reflex.

Wreszcie doszło też do istotnych obniżek cen oleju napędowego. Litr diesla potaniał o 7 groszy, do 5,18 zł za litr. Jeszcze dwa tygodnie temu detaliczne ceny tego paliwa utrzymywały się na najwyższym poziomie od 4 lat, w pobliżu 5,30 zł za litr.

Obniżki cen na stacjach był możliwy dzięki najsilniejszym od trzech lat spadkom cen w hurcie. Paliwa taniały, ponieważ na światowych giełdach w październiku i listopadzie doszło do potężnej przeceny ropy naftowej. Ropa Brent, która jeszcze dwa miesiące temu kosztowała ponad 85 dolarów za baryłkę, obecnie jest wyceniana na ok. 61 USD.

Przeliczając na polską walutę baryłka ropy Brent kosztuje ok. 230 złotych. Tyle samo surowiec ten kosztował na przełomie marca i kwietnia. Ale wtedy detaliczne ceny benzyny kształtowały się na poziomie ok. 4,70 zł/l. Istnieje więc szansa, że końcówka roku przyniesie dalszy spadek stawek przy dystrybutorach.

Niemniej jednak wciąż tankujemy drożej niż rok temu. „W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego za paliwa na stacjach płacimy więcej odpowiednio: za benzynę bezołowiową 95 o 23 gr/l, diesla - 64 gr/l i za LPG - 28 gr/l. Jeśli ceny w detalu będą dalej spadać to w przypadku benzyny będziemy w stanie w okolicach świąt kupić benzynę w cenach zbliżonych do ubiegłorocznych, za diesel będziemy płacić natomiast więcej” – twierdzą analitycy BM Reflex.

