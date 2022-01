Władza obniża podatek miedziowy. KGHM zaoszczędzi setki milionów złotych

fot. Dziurek / / Shutterstock

Rząd zaproponował obniżkę podatku miedziowego o blisko 30 proc., a sejmowa komisja poparła wniosek. Jeśli zmiany przyjmie Sejm, KGHM wpłaci w tym roku do budżetu ponad 700 mln zł mniej. "Kagiemne" ma być jednak mniejsze nie na stałe, a tymczasowo.

Ponad 6 lat po tym, jak Beata Szydło obiecała zniesienie podatku od niektórych kopalin wprowadzonego w 2012 r. przez rząd PO-PSL, PiS dość niespodziewanie zdecydował o obniżce "kagiemnego". "Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali" - napisano w uzasadnieniu autopoprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rząd proponuje obniżenie współczynnika, na podstawie którego obliczana jest wysokość należnego podatku z 0,85 proc. do 0,6 proc., co oznacza zmniejszenie daniny o blisko 30 proc. Władza szacuje, że wpływy budżetowe z tego tytuł spadną w tym roku o 726 mln zł. Niższa stawka ma obowiązywać w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r.

W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku KGHM zapłacił ponad 2,5 mld zł podatku od wydobycia niektórych kopalin, o 1,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. - wynika ze sprawozdania finansowego spółki. Wzrost obciążenia wynikał ze wzrostu cen miedzi i srebra. Od marca 2020 r. do maja 2021 r. czerwony metal podrożał ponad dwukrotnie - z niespełna 4400 dol. za tonę do przeszło 10 tys. dol. Srebro zaliczyło odbicie z niecałych 12 dol. za uncję do ponad 30 dol. Notowania spółki wzrosły wówczas ponad czterokrotnie - z niecałych 50 zł za akcję do przeszło 200 zł. Od tamtej pory walory zostały już jednak przecenione o ponad 30 proc.

KGHM zwrócił uwagę na wpływ "kagiemnego" na wyniki: "Koszt C1 za 9 miesięcy 2021 r. wyniósł 2,24 USD/funt i był wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 40%. Wzrost kosztu wynika głównie z wyższego obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (9 miesięcy 2020 r. 0,43 USD/funt; 9 miesięcy 2021 r. 1,04 USD/funt). Koszt C1 bez podatku od wydobycia jest wyższy w relacji do roku ubiegłego o 2,7% przy wyższej wycenie produktów ubocznych z uwagi na wzrost notowań metali szlachetnych oraz przy osłabieniu się kursu dolara amerykańskiego o 3,4%".

KGHM jest jednym z 10 największych producentów miedzi na świecie oraz globalnym liderem wydobycia srebra.

Maciej Kalwasiński