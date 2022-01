CA: Obniżka VAT na żywność przyczyni się do zwiększenia inflacji

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie stawki VAT na "podstawowe artykuły żywnościowe" od "lutego na co najmniej pół roku" do 0. Zdaniem ekonomistów Credit Agricole doprowadzi to do niewielkiego spadku cen w 2022 r. i silniejszego wzrostu cen w 2023 r.

Inflacja w Polsce sięgnęła w grudniu 8,6 proc. i była najwyższa od 21 lat - wynika ze wstępnych szacunków GUS. Hamować szybki wzrost cen próbują bank centralny oraz rząd. RPP w ciągu 4 miesięcy podwyższyła stopy procentowe o 2,15 p. proc., z kolei władze w ramach "tarczy antyinflacyjnej" obniżyły daniny publiczne nakładane na paliwa i energię. Premier Morawiecki zapowiedział już także redukcję stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz żywność - do 0.

Jednak zdaniem ekonomistów Credit Agricole ten ostatni pomysł nie doprowadzi do spadku inflacji, a finalnie może się okazać proinflacyjny. Jak to możliwe?

Analitycy przewidują, że "dystrybutorzy żywności będą częściowo starali się wykorzystać obniżkę VAT do podniesienia swojej rentowności". W efekcie "na ceny zostanie przeniesione tylko 50% planowanej obniżki VAT i efekt ten rozłoży się na dwa miesiące, ponieważ uczestnicy rynku będą dostosowywać swoją strategię cenową do działań konkurencji" - napisali w dzisiejszym komentarzu. Na skutek cięcia podatku dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych będzie w 2022 r. o 0,3 p. proc. niższa, niż gdyby zmiana nie została wprowadzona. Pozwoli to zmniejszyć inflację o 0,1 p. proc. - wskazują ekonomiści.

Obniżka VAT ma być jednak przejściowa - według zapowiedzi ma obowiązywać przez pół roku. Po upłynięciu tego okresu podatek wróci do pierwotnego poziomu, co będzie skutkowało wzrostem cen. Analitycy zakładają, że "na ceny zostanie przeniesione 90% podwyżki VAT do pierwotnych stawek i podobnie jak w przypadku obniżki efekt ten rozłoży się na dwa miesiące".

"W przypadku produktu kosztującego 10,50 zł brutto (przy 5% stawce VAT) w warunkach pełnego przeniesienia obniżki stawki VAT do zera jego cena spadłaby do 10,00 zł (-4,8%). Zakładamy jednak, że zrealizuje się jedynie 50% z tego spadku, czyli cena obniży się do 10,25 zł (-2,4%). Oznacza to, że cena netto wzrośnie z 10,00 zł do 10,25 zł. Następnie, po wzroście stawki VAT do pierwotnego poziomu na ceny zostanie przeniesione 90% tej podwyżki. Czyli ceny zamiast o 5% wzrosną o 4,5%. Czyli ostatecznie cena brutto analizowanego produktu wyniesie 10,71 zł (wzrost o 2,0% w porównaniu do początkowej ceny)" - podają przykład.

Skąd taka asymetria? "Firmy mają do czynienia z szybkim wzrostem popytu na swoje produkty, a jednocześnie mają do czynienia z dużą presją kosztową" - twierdzą analitycy. "Badania wskazują, że firmy charakteryzujące się relatywni niskimi marżami mają tendencję do asymetrycznej reakcji na przejściową obniżkę VAT, czyli do słabszego przeniesienia obniżki VAT na ceny, a później silniejszego podniesienia cen ze względu na jego podwyżkę do pierwotnego poziomu (...) Podstawowe artykuły żywnościowe charakteryzują się relatywnie niską wartością dodaną, a w konsekwencji niskimi marżami. W efekcie sugeruje to silną asymetryczną reakcję na przejściową obniżkę VAT po stronie firm." - dodają. Takiej polityce sprzedawców sprzyja również silna pozycja rynkowa sieci handlowych. Ekonomiści zauważają także, że kupującym trudniej porównywać ceny żywności pomiędzy sklepami, niż zestawiać ceny produktów kupowanych w internecie oraz dodają, że nawet stwierdzenie różnic w cenie konkretnego produktu nie zawsze jest wystarczającym argumentem do zrobienia części zakupów w innym sklepie.

W efekcie dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych w 2023 r. będzie o 2,1 p. proc. wyższa niż w sytuacji, w której przejściowa obniżka VAT nie byłaby wprowadzona - piszą ekonomiści. A to przełoży się na wzrost inflacji o 0,6 p. proc. - dodają.

