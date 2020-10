Prezes GPW: Obligo giełdowe za jakiś czas zostanie przywrócone, bo jest potrzebne rynkowi

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Obligo giełdowe, które zgodnie z ustaleniami pomiędzy rządem a górnikami ma być zniesione, jest potrzebne rynkowi i za jakiś czas zostanie przywrócone – uważa prezes GPW Marek Dietl.

„Uczestnicy rynku i sprzedawcy prądu doceniają jakość i podkreślają znaczenie płynnej giełdy towarowej. 60 proc. obrotu giełdą przechodziło przez giełdę, mimo że obligo giełdowe wynosiło 30 proc. Transparentny rynek ma wiele zalet” – powiedział PAP Biznes prezes GPW Marek Dietl.

Giełdowy handel energią odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii, która wchodzi w skład grupy kapitałowej GPW.

Powodem zniesienia obliga ma być chęć ograniczenia importu energii elektrycznej do Polski. Eksperci jednak kwestionują, czy faktycznie przyczyni się on do zmniejszenia importu.

"Szanujemy decyzję, która przewiduje zniesienie obliga giełdowego, ale pytanie, czy jest to trwałe rozwiązanie, czy przyniesie zamierzony efekt i czy brak obliga będzie wsparciem dla restrukturyzacji. Mam co do tego poważne wątpliwości” – powiedział.

"Jesteśmy częścią rynku europejskiego i cena energii będzie zawsze oscylować wokół cen europejskich, więc zwiększy się aktywność importowa” – dodał.

Dietl przewiduje, że na jakiś czas obligo giełdowe zostanie zniesione.

„Wydaje mi się, że zniesienie obliga giełdowego pomoże raczej mniej niż bardziej i za jakiś czas zostanie ono przywrócone, gdyż rynek będzie tego oczekiwał” – powiedział prezes GPW.

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówił niedawno, że przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt ustawy o zniesieniu obliga giełdowego na energię elektryczną jest gotowy i wkrótce trafi do konsultacji. Intencją rządu jest, by jak najszybciej wszedł w życie.

TGE przez lata zabiegała o wprowadzenie obligatoryjnego handlu częścią energii elektrycznej na giełdzie. Obligo miało poprawić płynność handlu i sytuację finansową giełdy. Od sierpnia 2010 r. producenci mieli sprzedawać przynajmniej 15 proc. wytwarzanego prądu na rynku publicznym. Od stycznia 2018 roku obligo zostało zwiększone z 15 do 30 proc. (PAP Biznes)

